Şebnem Ferah için "Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız" diyen Teoman'dan çok beklenen evlilik açıklaması! Bu sözler çok konuşulacak!

Rock müziğin efsaneleri ve yıllardır birbirine yakıştırılan Teoman-Şebnem Ferah ikilisi zaman zaman gündeme gelen isimlerden.

Yıllar önce Şebnem Ferah'ın Teoman hakkında "Neredeyse beraber büyüdük...Aramızdaki dostluk zaman zaman farklı algılanmış olabilir. Biz de farklı duygular hissetmiş olabiliriz birbirimize. Şu an arkadaşız. Ama geçmişte ne olduğu, ya da gelecekte neler olacağı konusundaki düşüncelerimiz bize özel" ifadelerini kullanması kafaları karıştırmış olsa da, ikili sürekli arkadaş olduklarını dile getirerek aşk iddialarını yalanlıyordu.