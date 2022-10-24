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Şebnem Ferah için "Yaşlanınca evlenir birbirimize bakarız" diyen Teoman'dan çok beklenen evlilik açıklaması! Bu sözler çok konuşulacak!
Yıllardır meslektaşı Şebnem Ferah ile yakıştırılan ve yaptığı evlilik açıklamalarıyla hayranlarını heyecanlandıran Teoman'ın son açıklaması çok konuşulacak! İşte o açıklama...
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