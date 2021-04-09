Seçmene yeni kural: Oy kullanmak istenen şehirde en az 3 ay ikamet etmiş olmak gerekecek!

Özellikle yerel yönetim ve seçimleri ilgilendiren yasa ile ilgili değişikliğe gidilmesini öngören kanun taslağında, oy kullanmak istenen ikamette en az 3 ay oturulması şartı getirildiği öğrenildi. Taslakta, muhtar seçimleri ve muhtarların sorumluluklarında da değişikliğe gidilirken muhtar ve heyetleri için 'önceden adaylık' şartı getirileceği belirlendi.

ÜÇ AY İKAMET ZORUNLULUĞU

Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı yetkililerince hazırlanan taslak tartışmaya açıldı. Muhtarlıklara ilişkin kriterlerin değiştirilmesine yönelik hükümlere ağırlık verilen taslakta, seçmen kütükleri ve büyükşehir belediyelerinin çalışma esaslarına ilişkin düzenlemelerin de yer aldığı öğrenildi.

Bu kapsamda hazırlanan taslağa göre, köy ve mahallelerdeki seçmenlerin oy kullanabilmesi için, seöimin başlangıç tarihi esas alınarak, bulunduğu bölgede en az 3 ay ikamet etmiş olma şartı aranacak. Bu madde ile birlikte, seçimlere kısa süre kala meydana gelen 'seçmen kütüklerinin aktarılması' durumunun da önüne geçilecek.

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MUHTAR VE İHTİYAR HEYETİ ÜYELERİNE 'ÖNCEDEN BAŞVURU' ŞARTI

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan'ın haberine göre, muhtar ve köy ihtiyar meclis üyelikleri için ise "önceden adaylık başvurusu" şartı getiriliyor. Bu kişilerin il seçim kurullarına başvurmalarının ardından kanunlarda aranan şartları taşıyıp taşımadıkları incelenecek.

Mevcut düzenlemede, bu inceleme önceden yapılmadığı için daha sonra yapılan itirazlar nedeniyle muhtarlıkların düşürülmesi konusu YSK'nın önüne geliyordu. Geçmişte, sabıkası sonradan ortaya çıkan çok sayıda muhtarın görevine son verilmesine ilişkin YSK inceleme yapmıştı.

BÜYÜKŞEHİRLERDE KIRSALA ÖNCELİK TANINACAK

Taslakta, Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda da değişikliğe gidilecek. Eklenen maddeye göre, 'Büyükşehir belediyeleri, altyapı ve ulaşım hizmetleri, tarım ve hayvancılığın desteklenmesi, ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi, sosyal hizmet ve yardım, gençlik ve spor, mesleki eğitim ve beceri kursları ile yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler' konusunda, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan tespit edilen yerlere öncelik tanıyacak.