Seda Akgül: Ben popomla meşhur olmadım

Söylemezsem Olmaz programından ayrılan Seda Akgül ailesinin yanına gitmişti. Son olarak bayramda herkesin bayramını kutlayan Akgül kalça yorumlarına sitem etti.

SİZİN RUHUNUZ MU BOZUK

Seda Akgül yaptığı açıklamada "Ben başarılı olup tanındığımda tam 103 kiloydum. Ondan sonra zayıfladım. İki ay anne baba evinde oturursan tabii ki tombişlersin. Sizin ruhunuz mu bozuk, ayarınız mı kaçık? Oğlunuza mı alacaksınız beni? Benim popomdan bacağımdan size ne!" diyerek isyan etti.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINA İSYAN ETMİŞTİ

“Yetkililere yalvarıyorum; ne olur 4 günlük sokağa çıkma yasağıyla bizi evlere bağlamayın, beden ve ruhu ayıramazsınız. Artık şunu mu dedirteceksiniz; ‘Ya korona canımı alsın daha iyi’ Ben bunu demek üzereyim. Ben coronadan ölmeyi tercih ediyorum, tamam mı kardeşim?.”

Seda Akgül Söylemezsem Olmaz'dan neden ayrıldı?

Seda Akgül 4 günlük sokağa çıkma yasağına isyan etti: Koronayı tercih ediyorum