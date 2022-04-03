Seda Güven’den müjdeli haber! İkinci kez anne oluyor

Oyuncu Seda Güven, 2019 yılında Ali Güzel ile nikah masasına oturmuş, Aralık 2020'de de oğlu Yiğit Ali'yi kucağına almıştı. Güven'in eşi Ali Güzel, Yiğit Ali'nin dünyaya geldiğini; "Oğlumuz ve Zeynep'imizin kardeşi; hoş geldin... Allah'ım kalbinden sevgi ve merhametin eksik olmadığı bir hayat ile sağlık ve mutluluğu ömründen eksik etmesin inşallah. Allah'ım hep iyi insanlarla karşılaştırsın seni" ifadelerini kullanmıştı.

“BİLİN BAKALIM BURADA KAÇ KİŞİYİZ?”

Bir süredir ekranlardan uzak olan ve vaktinin tamamını oğluna ayıran güzel oyuncu hayranlarına müjdeli haberi verdi. İkinci kez anne olacak olmanın heyecanını yaşayan Seda Güven, oğlu Yiğit Ali ile çekilen fotoğraflarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafını "Bilin bakalım burada kaç kişiyiz?" ifadeleriyle paylaştı.

Ünlü oyuncu Seda Güven'in acı günü! Sosyal medya hesabında duyurdu