Şehit Ömer Delibaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, şehit Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş'ın biyografisi...Şehidin var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu!19 Nisan 2022 Salı hava durumu: Yağmur ve soğukla vedalaşın! Yaz ayları yükleniyor, son 3!Korgan ne demek, TDK'ya göre Korgan kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?The interpretation of seeing that you are about to get married in a dream.Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı 18 Nisan 2022? Survivor All Star'da 4. eleme adayı kim oldu?Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Ronaldo acı haberi duyurdu! Oğlunun kahreden haberini sosyal medyadan acı dolu sözlerle paylaştı!Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç sonucu, özeti"Ses ver Kılıçdaroğlu!" CHP'nin ısrarla cevaplamadığı HDP, PKK ve FETÖ sorularını Bakan Soylu tekrar gündeme getirdi!Son dakika: 18 Nisan 2022 Pazartesi Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu | Son 24 saat korona tablosu
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  3. Şehidin var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu!

Şehidin var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu!

Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde teröristlerin tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu.

Şehidin var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğu duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden düzenek haline getirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi. 

Şehidin var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu!

MSB ACI HABERİ DUYURDU

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

Şehidin var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu!

ATEŞ KAYSERİ'YE DÜŞTÜ!

Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşam süren ailesine ulaştı.

Yetkililer, Delibaş'ın şehadet haberini, Kazımkarabekir Mahallesi Kuzulca Sokak'ta yaşayan ailesine verirken, mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı.

32 yaşındaki şehidin evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

{TITLE_STRIP}Şehit Ömer Delibaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, şehit Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş'ın biyografisi...

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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