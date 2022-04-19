Şehidin var Türkiye! Pençe-Kilit Operasyon Bölgesi'nde Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş şehit oldu!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın şehit olduğu duyuruldu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, Muhabere Üsteğmen Ömer Delibaş'ın teröristler tarafından önceden düzenek haline getirilen EYP'nin patlaması sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğu belirtildi.

MSB ACI HABERİ DUYURDU

MSB tarafından yapılan açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.

ATEŞ KAYSERİ'YE DÜŞTÜ!

Şehit Üsteğmen Ömer Delibaş'ın acı haberi Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yaşam süren ailesine ulaştı.



Yetkililer, Delibaş'ın şehadet haberini, Kazımkarabekir Mahallesi Kuzulca Sokak'ta yaşayan ailesine verirken, mahalle Türk bayraklarıyla donatıldı.

32 yaşındaki şehidin evli ve bir kız çocuğu babası olduğu öğrenildi.

Şehit Ömer Delibaş kimdir? Nereli, kaç yaşında? Evli mi, çocuğu var mı? İşte, şehit Muharebe Üsteğmen Ömer Delibaş'ın biyografisi...