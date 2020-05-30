Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması genelgesi 81 ile gönderildi

İçişler Bakanlığı tarafından Şehir Giriş/Çıkış Seyahat Kısıtlaması konulu genelge yayımlandı.

Genelgeye göre, sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 18 yaş altı çocuklar, velileriyle şehir içi ve şehirler arası yolculuk yapabilecek.

BİLETLEMELER HES KODUNDAN SONRA YAPILACAK

Genelgeye göre, uçak, tren, otobüs gibi araçlarla yapılacak seyahatlerde, HES uygulaması üzerinden kod alındıktan sonra biletlemeler yapılacak.

65 yaş ve üzerindekilerin Seyahat İzin Belgesi almaları, gidecekleri illerden en az 1 ay boyunca dönmeme şartıyla tek yönlü seyahat uygulaması sürecek.

SEYAHAT İZİN BELGESİ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILDI

Genelgeye göre, büyükşehir statüsündeki 14 il ve Zonguldak'taki şehir giriş-çıkış kısıtlaması, 31 Mayıs pazar günü saat 24.00'te sonlandırılacak.

Genelgeye göre, şehirler arası toplu ulaşım araçları ile yapılacak seyahatlerde, seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı.

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