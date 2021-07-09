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  3. Şehirler arası seyahat yapmışlardı! 'Delta Plus' varyantı tespit edildi: 37 kişi karantinada

Şehirler arası seyahat yapmışlardı! 'Delta Plus' varyantı tespit edildi: 37 kişi karantinada

Otobüsle İstanbul'dan Sinop'a giden bir ailenin çocuğunda Delta Plus varyantına rastlandı. Küçük çocukta virüs tespit edilmesinin ardından otobüstekiler karantina altına alındı.

Şehirler arası seyahat yapmışlardı! 'Delta Plus' varyantı tespit edildi: 37 kişi karantinada

Otobüsle, İstanbul'dan Sinop'un Gerze ilçesine giden bir ailenin en küçük çocuğu kısa süre sonra rahatsızlandı. Küçük çocuk hastaneye götürüldü. Yapılan koronavirüs testi sonucu küçük çocukta  Delta Plus varyantı tespit edildi.

OTOBÜSTE BULUNANLAR KARANTİNAYA ALINDI

Çocuk bunun üzerine gözetim altına alındı. Aynı otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen şoför ve muavin de dahil olmak üzere toplam 37 kişi evlerinde karantinaya alındı.

Öte yandan koronavirüs günlük vaka sayılarının düştüğü Adıyaman’da ilk kez virüsün Delta varyantına rastlandı.

Adıyaman merkezde 3, Kahta ilçesinde 1 kişide rastlanılan delta varyantıyla ilgili şahıslar karantina altına alındı.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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