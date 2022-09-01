Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan yazılı açıklamada 01 Eylül 2022 Pazartesi günü teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP’nin (El Yapımı Patlayıcı) patlaması sonucu Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün yaralandığı belirtildi. Açıklamanın devamında hastaneye sevk edilen Meteöz'ün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olduğu bilgisi verildi. Bunun üzerine şehit Meteöz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler internet arama motorlarında Şehit Astsubay Okan Meteöz kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Evli mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

ŞEHİT ASTSUBAY OKAN METEÖZ KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? EVLİ Mİ?

Hava Savunma Astsubay Kıdemli Çavuş Okan Meteöz'ün şehit olduğu haberi Mersin Tarsus ilçesindeki Hacıhamzalı Mahallesi'ndeki ikamet eden baba ocağına ulaştı. Şehidin acı haberini Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, askeri yetkililer tarafından 112 Acil ekipleri ile birlikte verdi.

Şehidin eşinin de astsubay öğrencisi olduğu ve 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Şehidin annesi Ayfer ve babası Bülent ve yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Şehidin yaşı hakkında bir bilgiye ise ulaşılamadı.

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