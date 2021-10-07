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Şehit Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucu Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin şehit olduğunu açıkladı. Bu kapsamda Şehit Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt aranıyor.

Şehit Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Fırat Kalkanı bölgesinde 7 Ekim 2021 Perşembe günü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen roketatarlı saldırıda bir askerin şehit olduğu açıklandı. Buna göre şehit olan  Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse'nin şehadet haberi ailesine ulaştırıldı. Bu kapsamda şehidimiz hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler Şehit Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse kimdir? Kaç yaşında? Nereli? sorularına yanıt arıyor. İşte detaylar... 

Şehit Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

ŞEHİT DZ. P. SÖZLEŞMELİ ER TAYFUN ÖZKÖSE KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

Şehit Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse, 24 yaşındadır ve aslen Samsunludur. Şehadet haberi  Samsun'un Tekkeköy ilçesi Çırakman Mahallesi'nde yaşayan ailesine ulaştı. Şehidin babasının Ukrayna'da çalıştığı ifade edilirken bir de kız kardeşi olduğu öğrenildi.

Öte yandan şehit Tayfun Özköse'nin bekar olduğu bilgisine ulaşıldı. Şehidin cenaze töreni ise yarın cuma namazına müteakkip olarak gerçekleştirilecek. 

{TITLE_STRIP}Son dakika | MSB acı haberi duyurdu! Fırat Kalkanı Harekât Bölgesinde roketatarlı saldırı: Piyade Sözleşmeli Er Tayfun Özköse şehit oldu.

Şehit Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Şehit Dz. P. Sözleşmeli Er Tayfun Özköse kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Tayfun Altuntaş
Editör
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