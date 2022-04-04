Şehit polis memuru Aytaç Babayiğit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Nasıl şehit oldu?

Emniyet Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın taziye mesajı paylaşıldı. Aktaş'ın mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Muğla Ortaca ilçe Emniyet Müdürlüğü Ortaca Polis Merkezi Amirliği kadrosunda görevli polis memuru Aytaç Babayiğit, 04.04.2022 tarihinde Polis Merkezi Amirliği içerisinde silahın kazaen ateş alması sonucu yaralanmış, kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesinde kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize baş sağlığı ve sabırlar dilerim"

Söz konusu açıklama sonrası vatandaşlar da internet arama motorlarında araştırmalarda bulunuyorlar.

ŞEHİT POLİS MEMURU AYTAÇ BABAYİĞİT KİMDİR? KAÇ YAŞINDA, NERELİ? NASIL ŞEHİT OLDU?

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Emniyet Müdürlüğü Polis Merkezi Amirliği'nde meydana gelen olayda iddiaya göre polis memuru Ö.K.'nin (38) temizlediği beylik tabancası ateş aldı. Tabancadan çıkan kurşun 28 yıllık polis memuru Aytaç Babayiğit'in sol kasığına isabet etti. Ağır yaralanan Babayiğit tedavi için kaldırıldığı Ortaca Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

28 yıllık polis memuru olan Aytaç Babayiğit'in evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Babayiğit için bugün saat 10.00'da Muğla İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenleneceği bildirildi.