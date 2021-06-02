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Şehit Teğmen Baki Koçak, gözyaşlarıyla vatan toprağına emanet edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Teğmen Baki Koçak, Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde düzenlenen cenaze töreniyle son yolcuğuna uğurlandı.

Şehit Teğmen Baki Koçak, gözyaşlarıyla vatan toprağına emanet edildi

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki  Anadere Köyü kırsalında bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik olarak yürütülen  “Eren-11 Şehit J.Asb.Kd.Üçvş. Hakan Toydemir 2021-63” operasyonunda çıkan çatışmada, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahraman 1 Güvenlik Korucusu şehit olmuş, 5 Jandarma personeli ise yaralanmıştı. Yaralanan askerler arasında yer alan Jandarma Teğmen Baki Koçak,  tedavi altına alındığı Tatvan Devlet Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu. Şehidin naaşı bugün Bitlis'te düzenlenen törenin ardından memleketi Yozgat'a gönderilmişti.

Şehit Teğmen Baki Koçak, gözyaşlarıyla vatan toprağına emanet edildi

MEMLEKETİNDE TOPRAĞA VERİLDİ

Bitlis'ten kalkan uçakla Kayseri'ye oradan da karayolu ile Sarıkaya ilçesine getirilen şehit Koçak için Barbaros İlkokulu bahçesinde tören düzenlendi.

Törene katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, şehidin babası Şevket Koçak ve yakınlarına taziyede bulundu.

Şehidin özgeçmişi okunduktan sonra İl Müftüsü Ali Gülden tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Şehit Teğmen Baki Koçak, gözyaşlarıyla vatan toprağına emanet edildi

ACILI BABA: VATAN SAĞ OLSUN

Helallik alınan şehidin naaşı cenaze aracına konurken, baba Şevket Koçak, "Vatan sağ olsun" dedi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy da "Şehitlerin kanı yerde kalmayacak." ifadesini kullandı.

Şehit Teğmen Baki Koçak, gözyaşlarıyla vatan toprağına emanet edildi

Şehit Koçak'ın naaşı, Söylemez köyü mezarlığına defnedildi.

Törene şehidin yakınları, Yozgat Valisi Ziya Polat, Yozgat Milletvekilleri Yusuf Başer ve İbrahim Ethem Sedef, Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı Tümgeneral İsmail Balıbek, Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, askeri personel ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehit Teğmen Baki Koçak, gözyaşlarıyla vatan toprağına emanet edildi

{TITLE_STRIP}Şehit Jandarma Teğmen Baki Koçak kimdir? Kaç yaşında, nereli?

{TITLE_STRIP}SON DAKİKA! Bitlis Valiliğinden acı haber: Jandarma Teğmen Baki Koçak şehit düştü!

 

Tayfun Altuntaş
Editör
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