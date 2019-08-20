Sel felaketinden zarar gören esnafa, Vali Yerlikaya'dan büyük müjde!
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak sel felaketinden büyük ölçüde etkilenen esnafa kredi müjdesi verdi. Vali Yerlikaya, selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği verileceğini açıkladı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunarak sel felaketinden büyük ölçüde etkilenen esnafa kredi müjdesi verdi. Vali Yerlikaya, selden etkilen esnaflara kira yardımı ve kredi desteği verileceğini açıkladı.
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