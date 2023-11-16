Sel sularının götürdüğü Ali Alptekin'in cesedi 11 gün sonra toprağa verildi!

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Kasım'da meydana gelen sel felaketinde sulara kapılan Ali Alptekin, arama kurtarma çalışmaları sonucunda 9 Kasım tarihinde kaybolduğu noktanın yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta Sarıçay Barajı yakınlarında bulunmuştu.

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Sel sularının götürdüğü Ali Alptekin'in cesedi 11 gün sonra toprağa verildi!

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Kasım'da meydana gelen sel felaketinde sulara kapılan ve 4 gün sonra kaybolduğu noktanın yaklaşık 12 kilometre uzağındaki Sarıçay Barajı yakınlarında bulunan Ali Alptekin, kimlik tespiti sürecinin ardından 11 gün sonra göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde 5 Kasım'da meydana gelen sel felaketinde sulara kapılan Ali Alptekin, arama kurtarma çalışmaları sonucunda 9 Kasım tarihinde kaybolduğu noktanın yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta Sarıçay Barajı yakınlarında bulunmuştu.

Sel sularının götürdüğü Ali Alptekin'in cesedi 11 gün sonra toprağa verildi!

Daha sonra kimlik tespiti süreci beklenen Ali Alptekin'in cenazesi, 11 gün sonra Demirçay Mahallesi'nde toprağa verildi.

Sel sularının götürdüğü Ali Alptekin'in cesedi 11 gün sonra toprağa verildi!

Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan ve aynı zamanda Söke Ziraat Odası Meclis Üyesi olan Ali Alptekin'in cenazesi Demirçay mahalle mezarlığında defnedildi.

Sel sularının götürdüğü Ali Alptekin'in cesedi 11 gün sonra toprağa verildi!

Sel felaketinde Ali Alptekin'in eşi Hacer Alptekin, Erhan Kavaklıçay ve Nurten Sivritaş ta hayatlarını kaybetmiş ve daha önce toprağa verilmişlerdi.

Öğle namazını müteakip Demirçay Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkan Vekili Mehmet Arif Ceylan başta olmak üzere çeşitli kurumların temsilcileri, Demirçay ve çevre mahallelerden muhtarlar ile vatandaşlar katıldı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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