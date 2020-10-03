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Selçuk Balcı korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl?

Selçuk Balcı korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? soruları ünlü Türk halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı'ının koronavirüs testinin pozitif çıkmasını açıklamasının ardından araştırılıyor. İşte detaylar...

Selçuk Balcı korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl?

Ülkemizde koronavirüs salgını sürerken vaka ve hasta sayısı da artmaya devam ediyor. Bu kişiler arasında Türk halk müziği sanatçısı Selçuk Balcı'da eklendi. Balcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Peki Selçuk Balcı korona mı oldu? Sağlık durumu nasıl? Detaylar haberimizde...

SELÇUK BALCI KORONA MI OLDU?

Selçuk Balcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada koronavirüse yakalandığını açıkladı. Balcı yaptığı paylaşımda," Covit 19 Testim pozitif çıktı. Hafif halsizlik ve tat, koku almamak dışında hiç bir şikayetim yok. Doktorumuz hafif atlatacağımı belirtti 5 günlük bir tablet verdi. Telefonla çok konuşup kendini yorma da dedi. Geçmiş olsun mesajlarını yazılı ileten herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

SAĞLIK DURUMU NASIL?

Balcı, doktorunun salgını hafif atlatacağını söylediğini belirtti. Balcı, 5 gün ilaç kullanarak vücudunun salgını yenmesini bekleyecek.

Sosyal medyadan duyurdu! Selçuk Balcı koronavirüse yakalandıSosyal medyadan duyurdu! Selçuk Balcı koronavirüse yakalandı

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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