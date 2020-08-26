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  3. Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor! İşte Hazal Şenel'in son hali

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor! İşte Hazal Şenel'in son hali

Selena, Pis Yedili ve Türk Malı gibi bir çok dizide rol alan Hazal Şenel evlenme kararını sosyal medya hesabından duyurdu. Hazal Şenel, bir süredir birlikte olduğu Bertan Asllani ile yüzük fotoğrafıyla evliliğe ilk adımı attı. Hazal Şenel'in son hali de görenleri şaşırttı.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor! İşte Hazal Şenel'in son hali

Bir döneme damga vuran Selena dizisinde Kıvılcım rolüyle oyunculuk hayatına giren Hazal Şenel evlilik  kararını sosyal medyadan açıkladı. Şenel'in bu paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni alırken son hali de dikkat çekti.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor! İşte Hazal Şenel'in son hali

Sosyal medya hesabı aktif kullanan Hazal Şenel'in son haline hayranlarından beğeni yağıyor.

Hazal Şenel'in sevgilisi Bertan Asllani kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Hazal Şenel'in sevgilisi Bertan Asllani kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Şenel, Balkanlar'ın Tarkan'ı olarak bilinen Makedon pop şarkıcısı Bertan Asllani ile uzun bir süredir birlikteydi.

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Yıllar önce Pis Yedili adlı dizide birlikte rol alan ve sonrasında aşk yaşamaya başlayan  çift, gözlerden uzak bir ilişki yaşadı.

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Şenel, bir süredir birlikte olduğu Bertan Asllani ile yüzük fotoğrafıyla evliliğe ilk adımı attıklarını duyurdu.

HAZAL ŞENEL'İN SON HALİ

Selena, Pis Yedili ve Türk Malı gibi bir çok dizide rol alan Hazal Şenel'in aon hali görenleri şaşırtıyor. Dizilerde kıvırcık saçlarıyla bilinen Hazal Şenel sosyal medya hesabından son haliyle sık sık paylaşımlar yapıyor.

Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel evleniyor! İşte Hazal Şenel'in son hali

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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