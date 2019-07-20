Selvinaz Fettahoğlu Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SELVİNAZ FETTAHOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi : ??.??.1978

Selvinaz Fettahoğlu kaç yaşında :

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Meslek : Spiker

Selvinaz Fettahoğlu doğum yeri : Duisburg, Almanya

SELVİNAZ FETTAHOĞLU BİYOGRAFİSİ

Haber spikeri

Selvinaz Fettahoğlu, 1978 tarihinde beş çocuklu Karadenizli bir ailenin üçüncü çocuğu olarak Almanya, Duisburg’da doğmuştur. Aslen Rize’lidir. Babası Sinan Fettahoğlu, annesi Fatma Fettahoğlu’dur. Muhteşem Yüzyıl dizisininMahidevran'ı Nur Fettahoğlu kız kardeşidir. Kardeşi Nur Fettahoğlu’nun doğumundan kısa bir süre sonra yurda geri dönen ailesiyle İstanbul'da yaşamaya başladı. Diğer kardeşlerinin adları; Remziye ve Muhammed Mustafa’dır. Beşiktaş Kız Lisesi'de okudu.

Daha önce Habertürk ve tv8'de görev alan Selvinaz Fettahoğlu, 2007 yılından 2012 yılına kadar SKY Türk'ün haber programını sunmuştur.

Selvinaz Fettahoğlu, evlidir ve bir çocuğu vardır.