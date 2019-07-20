Sema Çelebi Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

SEMA ÇELEBİ KİMDİR?

Doğum tarihi : 23.Şubat.1955

Sema Çelebi kaç yaşında :

Kilo & Boy :

Burcu : Balık

Meslek :

Sema Çelebi doğum yeri : İstanbul

SEMA ÇELEBİ BİYOGRAFİSİ

Sema Çelebi, 23 şubat 1955 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Avukat olan babası İrfan Erdem Demokrat Parti’nin kurucularındandır. Anne babası Sema Çelebi 16 yaşındayken boşanmıştır. Ankara TED Koleji’ni bitirdi. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi) ODTÜ’de İş Yönetimi okudu. Kendisinin “Cemiyet kadını” olduğunu söylemektedir.

Üniversitedeyken Sema Çelebi 20 yaşında kendinden 20 yaş büyük Atilla Çelebi ile tanışıp 1975 yılında evlendi. 22 yıl evlilikten sonra boşandılar. Evlendikten bir yıl sonra bir oğlu oldu. Çocuğu bir yaşına geldikten sonra kendisi “Mudo” da çalışmaya başladı.

Türk Hava Yolarında müdür olarak çalışan eşinin işi dolayısıyla dokuz yıl Paris’te, üç yıl Singapur’da yaşadı. Bir yandan da işi büyütüp toptan tekstil işi yapıyordu. Paris’te kaldığı yıllarda çok iyi Fransızca öğrendi.

Amerika’dan toptan getirdiği istakozlarla Bebek’te “A la Gurme” adında ıstakoz butiği açmıştır.

2007 yılında Buzda Dans yarışmasının jüri üyeliğini yapmıştır.



Sema Çelebi, Nisan 2013 tarihinde başlayıp Show TV’de yayınlanan “Ben Burdan Atlarım” yarışmacıları arasında oldu. Yapımcılığını Med Yapım'ın yaptığı 12 Nisan 2013'de ilk bölümü Show TV'den canlı olarak yayınlan yarışmada yarışmacılar Sema Çelebi, Asena Onur Çakmak, Bayhan Gürhan, Gökhan Taşkın, Atilla Taş, Leyla Bilginel, Neslihan Önder, Nur Gümüşdoğrayan, Önder Bekensir, Günay Musayeva, Semih Yuvakuran, Semiha Yankı, Serkan Tanırgan, Şener Üşümezsoy, Timur Kunt, Tony Hill, Tuğba Özay, Verda Pensoolmuştur. Birinciliği Önder Bekensir almıştır.

Şubat 2016 ayında TV8’de başlayan ve sunuculuğunu Hande Sarıoğlu’nun yaptığı “Böyle Çok Daha Güzelsin” adlı programda Alp Kavasoğlu ile birlikte jüri üyeliği yapmaktadır.

Filmleri ve Dizileri :

2007 - Kaptan (TV Dizisi)

1990 - Yuva (Anne Ayşe) (TV Dizisi)

1987 - Kuruluş / Osmancık (Malhun Hatun ) (TV Dizisi)