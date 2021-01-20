Ekranlarda sık sık yer lan ve verdiği güzellik tüyoları ile vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlanan Şems Arslan hayatı ve mesleği merak konusu oldu. Peki Şems Arslan kimdir? Nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Merak edilen ayrıntılar haberimizde...

ŞEMS ARSLAN KİMDİR?

Şems Arslan, 1970 yılında Azerbaycan'ın Bakü kentinde dünyaya geldi. Annesi bir üniversitede akademisyen ve babası bir siyasetçidir. 50 yaşındaki Şems Arslan ilköğretim ve lise eğitimini tamamladıktan sonra 1993 senesinde Azerbaycan Devlet Petrol Akademisi Hidrogeoloji-Petrol ve Kimya Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. Güzellik uzmanı, Akademisyenlik mesleklerini icra eden Şems Arslan Instagram üzerinde çeşitli cilt bakımı ve saç bakımı tarifleri paylaşmaktadır.

Aynı zamanda ünlü güzellik uzmanının kendisine ait ürünlerin satışının yaptığı bir web sitesi bulunmaktadır. Instagram'da toplamda 329 bin takipçisi bulunan Arslan bazı TV programlarına konuk olarak katılmaktadır.

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