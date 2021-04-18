Seren Serengil korkuttu: "Ölüm aklıma geldikçe..."

Yaşadığı Dumping Sendromu ile Seren Serengil, günden güne erimeye devam ediyor. Hastalığı nükseden ünlü isim sık sık zor dönemden geçtiğini dile getiriyor. Serengil geçtiğimiz günlerde apar topar hastaneye kaldırılmış ve doktoru tarafından dinlenmesi, stresten uzak durması gerektiği söylenmişti. Bunun ardından Serengil, Bircan Bali ile sunuculuğunu üstlendiği Söylemesem Olmaz programının yapımcısından dinlenmek için izin istedi, ve tatile çıktı.

"KIZGINLIKLARIMDAN VAZGEÇİYORUM"

"Ölüm aklıma geldikçe vazgeçiyorum kızgınlıklarımdan, haklı olmamı bile umursamıyorum. Bir nefes eksik devam etmek istemediğim kim varsa özürsüz, telafisiz affediyorum" notunu yazdığı bir resmi Instagram hesabından paylaşan Serengil altına şu sözleri düştü: "Hiç ölmeyecek olsaydım, haklılığım için mücadele ederdim dedim ama şu an haklı olmak mı mutlu olmak mı seçeneklerimse haklı olmak yerine belki de mutlu olmayı tercih etmeliyim diyorum. Yüklerinden kurtul diyorlar bunu yapamıyorum kimseye hata yapmadığımdan belki bana yapılanı da kolay affedemiyorum ama iyileştiren başta kurtulmak affetmekmiş bu kampta ev ödevim affetmekmiş.. Şimdi teker teker teker düşünüp içimden seni affettim demem gerekiyormuş... Zor olsa da herkesi affediyorum"

DUMPİNG SENDROMU NEDİR? SUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Dumping Sendromu midenin tamamının alındığı veya gastrik bypass operasyonu sonrasında ortaya çıkan bir durumdur. Dumping Sendromu, midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

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Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir?