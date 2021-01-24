Seren Serengil'den müjdeli haber! Tedavisi olumlu yanıt verdi

Yıllarca fazla kilolarından şikayet eden Seren Serengil, geçirdiği ameliyatlar sonrası istediği ölçülere kavuşmuştu. Ancak yakalandığı Dumping Sendromu sonrası hızla kilo kaybeden Serengil, son yaptığı açıklamada 70 kilodan 46 kiloya düştüğünü duyurmuştu.

YAZA ÇIKMAYACAĞINI İFADE ETMİŞTİ

Rahatsızlığından dolayı zor günler yaşayan ve son görüntüsüyle şoke eden Seren Serengil, kilo kaybını durdurmak ve sağlığına kavuşmak için başladığı tedaviden olumlu sonuç aldı. "Ameliyat olmazsam yaza çıkmazmışım" açıklamasıyla sevenlerini korkutan 49 yaşındaki Serengil, mutlu haberi, "Tedavim sonuç vermeye başladı. 3 kilo aldım" sözleriyle yayınladı.

GELEN TEPKİLERE SESSİZ KALAMADI

Ünlü sunucu Serengil, 70 kilodan 46 kiloya düşünce gelen tepkilere daha fazla sessiz kalamayıp, "Kilo vermemi durduramıyoruz" şeklinde konuşmuştu. Serengil, kendisine gelen tepkilere, "İnsanlar gerçekten çok acımasız. İstiyorlar ki Seren ölsün! Ben oraya temiz hava almaya gittim. Çocukluğumdan beri kar sporlarını severim. Zaten hastalığımla boğuşuyorum! Yine de 2.5 kilo aldım. Haftada bir gün serum yiyorum. İnsanları anlamıyorum" şeklinde sitem etmişti.

Seren Serengil giderek eriyor! "Kilo vermemi durduramıyoruz"