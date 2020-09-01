Sergen Yalçın: ''Konuşmam gereken şeyler var''

Sivasspor, The Land of Legends Cup hazırlık turnuvasında Beşiktaş'ı uzatmalarda attığı golle 1-0 yendi ve finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.

1-0'lık Sivasspor yenilgisi sonrası Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Sergen Yalçın'ın açıklamalarından satır başları:

"Bugünkü maç bence bizim için iyi oldu. Mücadelen ve oyundan memnunum. 10 kişi kaldığımız bir antrenman maçı oldu bizim için. 30. dakikada Dorukhan atılıyor. Hazırlık maçı oynuyoruz, turnuva maçı. Dorukhan'ın pozisyonu faul, zaten hazır olmadığımız dönemde bizi 70 dakika 10 kişi oynatıyorsun, oyuncular hazır olmadan 1,5 katı performans veriyor.

Söylemem gereken bazı şeyler var. Önümüzdeki hafta arası basın toplantısında yapacağız. Özellikle PAOK maçıyla ilgili konuşmam gereken şeyler var. Bazı şeyleri çok erken bekliyoruz. Bunları anlatacağım.

''O ZAMAN NİYE SUSTUNUZ?''

Rakiplere ve etraftakilere epey korku salmışız ki, bu kadar ağır eleştiriler yapıldı. PAOK maçında o orada oynar mı, bu burada oynar mı deniliyor. Lens geçen sene 5 maçta sağ bek oynadı. O zaman niye susuyorsunuz? Şimdi mi söylüyorsunuz?

''TARAFTARIMIZ, CAMİAMIZ YANIMIZDA OLSUN BAŞKA KİMSEYE İHTİYACIMIZ YOK''

Özellikle PAOK maçıyla ilgili konuşmam gereken şeyler var. Rakiplere ve etraftakilere epey korku salmışız ki, bu kadar ağır eleştiriler yapıldı. Hiç kimse merak etmesin. Kimse motivasyonumuzu bozamaz. Taraftarımız, camiamız yanımızda olsun başka kimseye ihtiyacımız yok. Kimse bizim moralimizi bozamaz!

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