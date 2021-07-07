Sergio Ramos, Paris Saint-Germain'de!

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Paris Saint-Germain'den yapılan açıklamada Sergio Ramos'un transfer edildiği belirtildi.

Real Madrid'den ayrılan Sergio Ramos, Paris Saint-Germain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

"KARİYERİMİN BAŞINDAN BERİ 4 NUMARAYI GİYİYORUM"

Paris Saint-Germain'de 4 numaralı formayı giyecek olan Ramos, yaptığı açıklamada "Kariyerimin başından beri 4 numarayı giyiyorum. 4 numara artık benim bir parçam. PSG gibi bir takımda bu numarayı giymek benim için ayrıcalık" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de 16 sezonda 674 kez forma giyen 36 yaşındaki oyuncu, 101 gol attı ve 40 asist yaptı.

SERGİO RAMOS KİMDİR?

Stoper mevkisinde oynayan İspanyol futbolcu Sergio Ramos, 16 yıllık Real Madrid kariyerine nokta koydu. Ramos Paris Saint-Germain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sergio Ramos hakkında detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Sergio Ramos kimdir?