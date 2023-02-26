Serhat Akbel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Biyografisi

Ülkemizde yaşanan doğal afetler ve özelliklede Depremlerden sonra uzman kişiler yaptığı yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyicilerin dikkatini çekmektedir. AKUT İstanbul Operasyonel Ekip Lideri Serhat Akbel, bu kişilerden biri olup izleyici ve dinleyiciler merak ederek sosyal medya alanlarında Serhat Akbel kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır. mesleği ve kariyeri nedir, uzmanlık alanı nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte Serhat Akbel'in hayat biyografisi.