Serkan Tezel kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi? Kaç çocuğu var? soruları şu sıralart internet mecrasında vatandaşlar tarafından çokça aratılanlar arasına girdi. İşte konuyla ilgili detaylar...

SERKAN TEZEL KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Yaşı ve nereli olduğu bilinmeyen Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Albay Serkan Tezel'in rütbesi 30 Ağustos 2021 tarihinden itibariyle tuğamiralliğe yükseltildi.

EVLİ Mİ? KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Serkan Tezel'in evli olup olmadığıyla ilgili bir bilgi bulunamamaktadır.