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  3. Sevgi ve sabırla... Elleriyle ilmek ilmek sanat işlediler

Sevgi ve sabırla... Elleriyle ilmek ilmek sanat işlediler

Pendik'te ipek halı ve boşnak kilimleri sergisi görenleri hayran bıraktı. Makine yapımını andıran şaheser halı ve kilimler kursiyerler tarafından ilmek ilmek işlendi.

Sevgi ve sabırla... Elleriyle ilmek ilmek sanat işlediler

Hünerli ellerden sanat eseri gibi ürünler çıktı.  Pendik Sanat Akademisi yıl sonu sergileri kapsamında hazırlanan “İpek halı ve boşnak kilimleri” sergisi açıldı. Görenleri büyüleyen halı ve kilimler göz doldurdu.

BÜYÜLENMEMEK ELDE DEĞİL

Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi’nde düzenlenen sergide kursiyerler, büyük bir sabır ve emekle dokudukları halı ve kilimleri sergileme fırsatı buldu. Sosyal yaşamdan dini figürlere kadar farklı motiflerde dokunmuş eserleri vatandaşlarla birlikte inceleyen Belediye Başkanı Ahmet Cin, emeklerinden dolayı kursiyerleri tebrik ederek başarılar diledi. 13 Temmuz’a kadar açık kalacak sergide ziyaretçiler için bir de halı dokuma tezgahı sergileniyor.

Sevgi ve sabırla... Elleriyle ilmek ilmek sanat işledilerSevgi ve sabırla... Elleriyle ilmek ilmek sanat işledilerSevgi ve sabırla... Elleriyle ilmek ilmek sanat işledilerSevgi ve sabırla... Elleriyle ilmek ilmek sanat işlediler

Sevgi ve sabırla... Elleriyle ilmek ilmek sanat işlediler

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