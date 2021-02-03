Şubat ayının ilk günlerinin geride kalmasıyla birlikte heyecanlı bekleyişte geri sayıma başlandı. Sevgililer Günü'nde partnerine vereceği hediyeyi çoktan hazırlayan kadınlar da mesaj araştırması için soluğu internetlerin arama motorlarında aldı. Peki Sevgililer Günü mesajları erkek için | Erkek sevgiliye 14 Şubat'ta atılacak mesajlar neler? İşte seviglinizi ya da eşinizi mutlu edecek ve bu özel günün tadını doyasıya çıkarmanızı sağlayacak birbirinden güzel mesajlar...

SEVGİLİLER GÜNÜ MESAJLARI ERKEK İÇİN

Kadınlara yazılan mesajlar, alınacak hediyeler her zaman daha basit ve kolay erişilebilir olmakla birlikte, erkekler için aynı durum geçerli değildir. Oluşan bu algı, erkeklerin duygusal olmadığı yönünde bizlere aşılansa da aslında erkekler de duygusal yapıdadırlar. Sadece bunu göstermekte bazen, bir miktar zorlanabilirler. O halde erkek arkadaşınızın duygularını açığa çıkarmak için aşağıdaki mesajlardan en beğendiğinizi seçip ona göndererek işe başlayabilirsiniz.

”Hayatıma girmeden önce, hiçbir yönüm yok. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum kocacığım. Sevgililer Günün kutlu olsun!”

”Seni deli gibi sevdiğim için beni suçlama, sevdiğim her şeye sahip olman senin suçun! Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!”

”Sen ve ben birer zerresi koca evrenin, savrulurken birbirimizi bulmuş gibiyiz. Ve tamamlanmak duygusuyla güneşli günlere gülümsüyoruz. Seni çok seviyorum.”

”Sevgililer Günü ne denli önemli olabilir? Ne kadar mühim senin için? Her günüm, her nefesim sana olan özlemimle parıldıyor. Sanırım aşık oluyorum. Karşılaştığımızda yüreğim çırpınıyor. Nefesim… İyi ki varsın.”

Sevgililer Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Sevgililer Günü hikayesi nedir?

”Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin. Sevgililer günümüz kutlu olsun sevgilim.”

”Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim! Seni çok seviyorum ve her zaman seninle olacağımı bilmeni istiyorum.”

”Aşk, biri hayatına girip özel bir anlam kazandırana kadar sadece üç harfli bir kelimedir. Aşkın hayatımı değiştirdi, bu yüzden sana minnettarım. Sevgililer Günün kutlu olsun!”

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”Bazıları hayat arkadaşlarını yeniden seçme şansı olsa, farklı seçimler yapacaklarını söylüyor. Benim cevabım ise, seni tekrar seçmek olur. Sevgililer günün kutlu olsun hayatım!”

”Yalnızlığımın bir yerinden yakalamıştın beni, neşeli hallerinle renkleri getirdin düşlerime. Gecemin kapısını çalan sendin. Müthiş hayaller kurmama sebep oldun sevgilim ve en huzurlu anlara beraber yelken açtık. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.”

”Söz veriyorum, Facebook’taki durumunuz bu Sevgililer Günü’nden sonra ‘karmaşık’ olmayacak. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!”

”Sen ihtiyacım olan her şeysin, sevgilim canım.”

”Ellerimiz birbirine dokununca tutuşmuştu kalplerimiz. Gözlerimin önünden gitmiyordun. Giysilerin, bakışların ve sesin… O anda kaldım bir süre. Gökyüzü dönüyordu ve bugüne uyandım adeta. Sevgililer Günü kutlu olsun aşkım, iyi ki varsın.”

”Romantik olmadığımı düşünüyorsun ama her sene bugün seni ne kadar çok sevdiğimi söylüyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgilim!”

Sevgililer Günü için en güzel ve anlamlı hediye önerileri 2021

”Seni her düşündüğümde kalbime bir yıldız çiziyorum. Benim şimdi kaç yıldızım var biliyor musun? Benim artık bir gökyüzüm var. Sevgililer Günümüz kutlu olsun sevgilim.”

erkeğe sevgililer günü mesajları

”Sensiz ben olmazdım. Bu kadar basit. Seni bütün kalbimle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!”

”Hayatınızda “doğru” insan varsa. Takvim size “hep” 14 Şubat’tır.”

”Dünya ile sensiz nasıl başa çıkacağımı bilmiyorum, sen benim en büyük destekçimsin. Senin gibi harika bir erkeğe/kadına sahip olmak büyük bir şans. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!”

”Sevgililer Günü bir tutam gökkuşağı gibi etrafı süslüyor. Senden uzakta olmak düşüncesiyle nefesimi elimden alıyor. Öylesine özlüyorum ki yanında değilken çıldıracağım. Benim her şeyim, kıymetli sevgilimsin. Sevgililer Günü kutlu olsun.”

”Gözlerin gözlerime baktığında tüm dünyam adeta sana çekiliyor. Yıldız tozundan yapılmış kalpler taşıyoruz ve ışıltın bağımızı güçlendiriyor. Benim masal kahramanım, güzelliğini gördüğüm andan bu yana adeta bir saniyede olup bitti her şey. Benim bütün hayallerimde ve bütün dileklerimde aşkı taşıyan prens sensin. Sevgililer Günün kutlu olsun.”

”Asla bitmeyecek bir merakla keşfettiğim aşk alevim, ruh ikizim… Biricik duygularını bana belli ettiğin andan bu yana her şey bambaşka. Sevgililer Günümüz kutlu olsun. Daha nicelerine…”

Sevgililer Günü neden 14 Şubat? | Sevgililerin Günü'nün 14 Şubat'ta kutlanmasının sebebi nedir?

”Bana bambaşka hissettiren sevgilim. Gücün bana güç katıyor ve neşen keyfimi her halükarda yerine getiriyor. İşte bugün en mutlu 14 Şubatı bu yüzden yaşıyorum.”

”Kıymetini anladığımda yanımda bulunman ne büyük mutluluk diye düşünmüştüm. O günden beri her an seni düşünüyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun.”

”Kim bilir sesini gökyüzü sanan kuşlar vardır.”

”Birimizin diğerini anlamadığı bir an yokken bu huzura neden şaşırıyoruz ki? Kelimelere gerek kalmayan duygulu bakışların üzerimden eksik olmasın. İyi ki varsın.”

”Her mevsim boyunca, her zaman… Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.”

”Hayata açılan pencerem, beni elimden tutup yaşama sarılmaya çağıran da sensin. İyi ki varsın sevgilim, iyi ki seninim.”

”Güneşin doğuşunu izlemek, ayla ışıldayan bir gecede sahilde vakit geçirmek… Ne olur ki tüm gerçekleri seninle yaşasam, her şeyden çok seviyorum. Manzaraların anlam kazanması için benimle gel. İyi ki varsın.”

”Sevgililer Günü benim için tüm gündelik detaylardan taşıyor gibi şimdi. Sesini işitmek yaşamak kadar mühim, su kadar hakiki gözlerinin içine bakabilmek… Sevgililer Günü kutlu olsun sevgilim, senin için bir soran olursa o geceleri sabaha bağlayan ışık diyeceğim.”

Sevgililer Günü mesajları 2021| En duygusal, en güzel Sevgililer Günü mesajları

”Aşkım, beni ve çocuklarımızı sevdiğin için teşekkür ederim. Sana her gün sevgimi ve şükranımı gösterememiş olabilirdim, ama biliyorum ki her zaman kalbimde olacaksın. Sevgililer Günün kutlu olsun!”

”Sevgiyle büyüdüğümüz yaşamda daima el ele kalmak dileğimdir. Sevgililer Günün kutlu olsun.”

”Sesini duymak yüzünü görmek gibi değil, seni özlemek seni sevmek gibi değil! Hiçbir şey sevgililer günü yanında olmak gibi değil…Sevgililer günümüz kutlu olsun.”

”Seninle tanışmadan önce birinin gözlerine bakmanın ve sebepsiz yere gülümsemenin nasıl bir şey olduğunu bilmiyordum. Aşkın hayatta kalmam için gereken tek şey. Sen başıma gelen en iyi şeysin sevgilim. Sevgililer Günün kutlu olsun!”

”Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun! Tanıştığımızda her Sevgililer Günü’nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum.”

”Maviler giyer bulut olurum, yeşiller giyer bahar olurum, bakarsın bir gün beyazlar giyer senin olurum…Sevgililer günümüz kutlu olsun.”

”Seni sevmeme izin verdiğin ve karşılığında beni sevdiğin için teşekkür ederim. Benim olduğun için çok şanslıyım. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!”

”Aşkla örülmüş bir yolun iki ucunda birbirimize doğru yürüyoruz. Sabırsızım, ortada seninle buluşmak için can atıyorum. Yüreğim hızla çarpıyor. Ne yapsam senin için gibi görüyorum. Sevgililer Gününü aşkla kutlarım.”

”Bana artık özlemeden, sevmeden, durağan akan bir yaşam ıstıraptır. Sakın unutma sevgilim, sevmek seni daima yanımda hissetmem hem de yokluğunda kıvranmam. Çelişkiyle dolu bir istek, biraz hüzün ve aşk… Bu kalp senin için çarpıyor. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.”

14 Şubat 2021 kampanyaları, indirimleri nelerdir?

”Yaşamın akıp gittiği tek düze bir dünyada kısılıp kalmışken şimdi olağan üstü renklere sebep olan sensin. Ve ben seninle birlikte olduğum için çok şanslıyım. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.”

”Seni çok seviyorum kocacığım. Bugün hala böylesine aşık bir kadın olmamın sebebi sensin. Sevgililer Günün kutlu olsun!”

”Bebeğim, güne her gün mutlu başlama sebebim olduğun için teşekkürler. Her günümü daha değerli hale getiriyorsun. Bu hayatta sana sahip olduğum için çok şanslıyım. Bugün sana gönderdiğim çikolatalar, senin tatlılığın ile rekabet bile edemez, Sevgililer Günün kutlu olsun!”

”Beni bu kadar sevgi dolu ve koruyucu hissettiriyorsun. Kollarında olduğumda her şeyi unutabilirim. Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum”

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”Sevmek ya da sevilmek yeterlidir. Gerisini sormayın. Yaşamın karanlık kıvrımlarında bulunacak başka bir inci yoktur. Sevmek tamamlanmaktır.”

”Belki yanında değilim ama dün de, bugün de, yarın da yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep ordayım! Sevgililer Günümüz kutlu olsun.”

”Senden önce hayatı düşünmeden yaşamış gibiyim. Sonra sayende yıldızları fark ettim ve gökyüzüne bakmayı öğrendim. Sevgililer Günümüz kutlu olsun.”

”Yaşamın bana getirdiği en büyük enerji, ateş, bir eksen kayması gibi kendini dünyamda belli ettin. Her şey bambaşkaydı artık, tüm kalbimle senindim. Şimdi birbirimizi keşfederken aldığım keyfi hiçbir şeye değişmem. Günün kutlu olsun sevgilim.”​​​​​​​

​​​​​​​ERKEK SEVGİLİYE 14 ŞUBAT'TA ATILACAK MESAJLAR

”Twitter’daki duygusal tweet’lerden birini sana yazmak yerine direkt konuya giriyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!”

”Bilmeni istediğim birçok şey var. Ama nereden başlayacağımı bilmiyorum. Seni ne kadar çok sevdiğimden mi başlamalıyım yoksa sen olmadan asla yaşayamayacağımdan mı? Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!”

”Seni sevmem için Sevgililer Gününe ihtiyacım yok, ama toplum baskısından dolayı Sevgililer Günü’nü kutlayacağım. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!”

”Bu güne kadar hissettiğim en güçlü duygular sana, sana uzananlar sevgilim. Bir mucizenin yansıması olarak, Sevgililer Günümüz kutlu olsun.”

”Hayata bakış açımı değiştirdin. Seni çok seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!”

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”Sen tanıdığım en güzel ve harika kadınsın. Senin beni sevmen, benim en büyük şansım. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım, umarım bu günümüz unutulmaz olur!”

”Seninle tanışmadan önce, gerçek aşkın sadece kitaplarda ve filmlerde olduğunu düşünürdüm. Hayatıma girdiğin an bu fikrim değişti. Umarım aşkımız, mutlu sonla biten kitap ve filmlerdeki gibi olur. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!”

”Bir kez daha güzel gözlerini görebilmek için yanıp tutuşuyordum, sonra benim oldun. İyi ki birlikteyiz, seni seviyorum.”

”Mevsimler geçip giderken heyecanlı ve çocuksu bir halde, paketlenmiş bir armağan gibi yaşamı bağrımıza basıyoruz. Elele tutuşmuş görüntümüz her şeyden daha değerli. Günümüz kutlu olsun sevgilim.”

”Gülüşünü aklıma mıhladığım bu yılların yanında Sevgililer Günü nedir ki, mevsimler nedir… Her an bizim, her başlayan gün bana en güzel hediyen. Biriciğim iyi ki varsın.”

”Beni senin gibi etkileyebilecek başka kimseyi tanımıyorum. Beni o kadar etkiledin ki, şu an sana deli gibi aşığım. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim. Seni seviyorum.”

”Senin gibi hoş bir kadına/adama, yılın her günü ne kadar muhteşem olduğu anlatılmalı. Ama bugün özellikle aşkına destan yazmak istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun bebeğim!”

”Biliyorum ki yollar karanlıktan geçtiğinde yanımda sen varsın. Ellerin ellerime dokunduğu sürece varlığım tamamlanmış olacak. Sevgilim, canım sevgilim iyi ki benimlesin.”

”Efsaneler der ya, her gökkuşağının altında bir hazine yatarmış. Sen benim gökkuşağımın sonu, en değerli hazinemsin… Sevgililer Günümüz kutlu olsun.”

”Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. Sevgililer Günün kutlu olsun.”

”Bu Sevgililer Günü’nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.”

”Seni her gün daha çok seviyorum. Gözlerim kapalıyken bile seni görebilir ve sevgimizi kalbimin derinliklerinde hissedebilirim. Seni her hücremle seviyorum. Biricik sevgilim, Sevgililer Günün kutlu olsun!”

”Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz”

”Sevgililer gününde belki yanında değilim ama dünde, bugünde, yarında yüreğin kadar yanındayım. Kendini yalnız hissettiğinde elini kalbine koy; ben hep oradayım!”

”Seni sevdiğim kadar yeşil ormanlar, sevinde mavi deniz ve rüzgar bizim nefesimiz. Dünyamı değiştirdiğin için ne mutlu bana . Bu manzaranın adı aşk olmalı. Sevgililer Günün kutlu olsun biriciğim!”

”Gül veya çikolata yerine sana çok daha özel bir hediye sunuyorum: Devamlı ve sonsuz aşkım! Sevgililer Günün kutlu olsun, seni her zaman seveceğim!”

”Bir daha asla eskisi gibi olmayacağımı bilmiyordum seninle karşılaştığımda. Dünyam yerinden oynamıştı ve o andan beri hep yanında olmayı istedim. Ne mutlu bana, benimsin.”

”Unutma ki sevmek daima beraber olmak değil, sensizken bile seninle olabilmektir. Seni seviyorum!”

”Seninle tanışana kadar hayatımın mükemmel olduğunu düşünüyordum. Hayatımda senin gibi harika bir kadın/adam olmadan tüm bunların eksik olduğunu gösterdin. Seni her zaman seveceğim. Sevgililer Günün kutlu olsun!”

”Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine”

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”Hayatımın aşkına… Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!”

”Seni seviyorum. Nerede olduğumuz, neler hissettiğimiz, neler yiyip içtiğimiz hiç fark etmeksizin benim tek değişmeyenim… İyi ki varsın.”

”Seni ne kadar sevdiğimi hiçbir kelime ifade edemez. Bu yüzden seni her zaman yanımda istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun sevgili kocam.”

”Her sabah gözlerimi açtığımda seni yanımda arıyorum. Bir kutlamanın ışıkları, mutlu insanlar ya da çöken akşam karanlığı sana dair karşı koyulmaz bir hisle kaplıyor tüm ruhumu. Seni çok seviyorum, her an özlüyorum. İyi ki varsın.”

”Aşkım, benim için ne anlama geldiğini bilmiyorsun. Seni asla tahmin edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sevgililer Günümüz kutlu olsun kocacığım.”

”Sen benim renklerim, atmosferim ve oksijenim, sebebimsin. Seninle geçen her mevsim benzersiz… Zaman akarken aşkımız kalbimde büyüyor. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım…”

”Yıldızların ışıklarıyla parlayan güzel saçların, ellerimi mıknatıs gibi çeken tenin ve mis kokunla yaşamımın güzelliğisin. İyi ki benimlesin. Sevgililer Günümüz kutlu olsun…”

”Tüm kalbim, akciğerim, karaciğerim ve dalağım ile Sevgililer Gününü kutluyorum aşkım!”

”Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”

”Hastalanmış gibiydim ilk günlerimizde, çılgınca bir özlemekteydim her an varlığını. Bana ne olduğunu bilmiyordum. Şimdi acılarım biraz dindi ve aşkınla beni huzurlu, mutlu bir hale getirdin. Sana tutuldum. Beni bir hayalciye dönüştürdüğün için teşekkürler meleğim. Seninle sihirli 14 Şubatlar bitmesin.”

”Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor.”

”Sevgilerin en yücesi tadılabilecek hazzın en doyumsuz olanı buı yaşadığım, koklanabilecek en güzel koku, yaşanmış en büyük aşk bizimkisi. Seni seviyorum.”

”Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.”

”Gözlerimi kapattığımda yüzünü hatırlıyor ve kokunu hayal edebiliyorum. Fakat şu an bana daha yakın olmanı istiyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!”

”Varlığıyla yaşamımı aydınlatan sevgilim, bizim için tüm emeklerine minnettarım. Yaşamda karşılaşacağımız her sürprize beraber adım atmak için, nice 14 Şubat Sevgililer Günümüz olsun…”

”Seni sevmek, hayatın çok daha güzel görünmesini sağlamak için yapılabilecek en kolay şeylerden biri … Seni seviyorum ve seni asla bırakmak istemiyorum. Benim için hayatın olmazsa olmazı sensin. Aşkım, her Sevgililer Günü’nde birlikte olmak dileğiyle…”

”Bana Sevgililer Günü için ne istediğimi sormuştun. Ne pahalı mücevherler ne de güller… Sıcak bir tebessüm ve ılık bir öpüş, beni dünyanın en mutlu insanı yapmaya yeter. Seni çok seviyorum aşkım, Sevgililer Günün kutlu olsun!”

”Ruh eşim, seninle gözlerimiz buluştuğundan beri bir kıvılcımın büyüdüğü tatlı bir enerjiye dönüştüğü doğru kalplerimizde. Sevgililer Günün kutlu olsun.”

”Yaşama sebebim, dünyamı döndüren biricik sevgilim… Sevgililer Günün kutlu olsun iyi ki varsın.”

”Sadece Sevgililer Günü’nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.”

”Yalnız benim olduğun için değil seninle gurur duyduğum ve senden çok şey öğrendiğim için de şanslıyım. Seni her şeyden çok seviyorum.”

”Hayatımın aşkı, çok uzun zaman önce hayatımda bir boşluk vardı, ama sen ansızın gelerek bu boşluğu doldurdun ve hayatıma anlam kazandırdın. Seni seviyorum ve sana karşı olan bu duygularım asla tükenmeyecek. Sevgililer Günün kutlu olsun aşkım!”

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