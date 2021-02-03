Sevgililer Günü Türkiye dahil bir çok ülkede kutlanmaktadır. Özel gün olarak bilinen bugünde herkes sevgilisine hediyeler alır. Her yıl farklı Doodle ile kutlanan Sevgililer Günü'nün bugün hangi Doodle ile kutlanacağı merak konusu... Öte yandan 14 Şubat günü kutlanan bugünün hikayesi merak konusu oldu. Peki Sevgililer Günü nasıl ve ne zaman ortaya çıkmıştır? Sevgililer Günü hikayesi nedir? Gelin hep birlikte bakalım!

SEVGİLİLER GÜNÜ NASIL VE NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?

Sevgililer günü, M.S. 270 yılında 14 Şubat'ta ortaya çıktı. Peki bugünün özelliği ne? Sevgililer Günü neden 14 Şubat'ta kutlanıyor? Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günüdür. Acı bir gün olan 14 Şubat o günden sonra Sevgililer Günü olarak biliniyor. İşte Sevgililer Günü tarihçesi...

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SEVGİLİLER GÜNÜ HİKAYESİ

M.S. 3. yüzyılda Roma İmparatoru Claudius II, ordusunu güçlendirmek için genç erkeklerin evlenmesini yasaklamıştır. Rivayete göre bu yasağa karşı gelen Aziz Valentine, gizli nikahlar düzenleyerek gençleri evlendirmeye devam etmiştir.



İhanetin karşılığını canıyla ödeyen Aziz Valentine M.S. 270 yılında 14 Şubat’ta idam edilmiştir. Bu nedenle her yıl 14 Şubat’ta Sevgililer günü kutlanmaktadır.



Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel bir gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Bu sebeple bazı toplumlarda "Aziz Valentin Günü" (İngilizce: St. Valentine's Day) olarak bilinir. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır.



Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir. Tahminlere göre 14 Şubat günü, tüm dünyada 1 milyar civarında kart gönderilmektedir. Bunun yanı sıra hediye alımlarından kaynaklı piyasada satışlar artmaktadır.

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