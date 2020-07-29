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  3. Sevindirici haber geldi! Barış Arduç ve Gupse Özay evleniyor!

Sevindirici haber geldi! Barış Arduç ve Gupse Özay evleniyor!

Barış Arduç ve Gupse Özay dünya evine girmeye hazırlanıyor. Çeşme Belediyesi’nden nikah günü alan çift, yakın zamanda dünya evine girecek.

Sevindirici haber geldi! Barış Arduç ve Gupse Özay evleniyor!

Yaklaşık 6 yıldır sansasyonellerden uzak bir ilişki yürüten Gupse Özay ve Barış Arduç evleniyor. 2014 Kasım'dan beri aşk yaşayan Gupse Özay ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç çifti evlenme kararı aldı.

Sevindirici haber geldi! Barış Arduç ve Gupse Özay evleniyor!

Çeşme Belediyesi’nden nikah günü alan çift, yakın zamanda dünya evine girecek. Sadece yakınlarının katılacağı bir törenle evleneceği iddia edilen çiftin düğün tarihleri henüz bilinmiyor.

Sevindirici haber geldi! Barış Arduç ve Gupse Özay evleniyor!

2014 yılından bu yana parmakla gösterilen bir aşk yaşayan Gupse Özay - Barış Arduç çifti, geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşınmıştı.

Özge Yıldırım
Magazin Editörü


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