Yaklaşık 6 yıldır sansasyonellerden uzak bir ilişki yürüten Gupse Özay ve Barış Arduç evleniyor. 2014 Kasım'dan beri aşk yaşayan Gupse Özay ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç çifti evlenme kararı aldı.

Çeşme Belediyesi’nden nikah günü alan çift, yakın zamanda dünya evine girecek. Sadece yakınlarının katılacağı bir törenle evleneceği iddia edilen çiftin düğün tarihleri henüz bilinmiyor.

2014 yılından bu yana parmakla gösterilen bir aşk yaşayan Gupse Özay - Barış Arduç çifti, geçtiğimiz aylarda yeni bir eve taşınmıştı.