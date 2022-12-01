Seyhan Şaşko kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne mezunudur? Ersin Düzen ile evlenen Seyhan Şaşko'nun Biyografisi

beIN SPORTS'da sunuculuk yapan Seyhan Şaşko,sunduğu programlarda futfol bilgisi program hakimiyeti ve gzelliği ile izleyicilerin hem dikkatini çekerek taktirini kazanıyor. spor camiasının ünlü sunucularından ersin düzen ile evlenen Seyhan şaşko kimdir? Nerelidir? Kaç yaşındadır? Ne mezunudur? Ersin Düzen ile evlenen Seyhan Şaşko'nun hayatı ve biyografisi.

SEYHAN ŞAŞKO KİMDİR?

Seyhan Şaşko 7 Ocak 1989'da Makedonya'da dünyaya geldi Henüz üç yaşındayken babasının mesleği dolayısıyla ailesiyle birlikte İstanbul’a taşınan Seyhan Şaşko, eğitimine de burada başladı. Ayazağa Işık Lisesi'nde ortaöğretimini tamamladı. Marmara Üniversitesi Devlet Konservatuvarından mezun oldu. Küçük yaşlardan itibaren spora ilgi duydu. Tenis başta olmak üzere birçok spor dalına ilgi duyan Seyhan Şaşko, bir dönem TRT Çocuk korosunda da yer almıştır.

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Televizyonculuk kariyerine 2009'da TRT'de başladı. Daha sonra EUROSPORT'ta "Ters Köşe" isimli programı hazırladı ve sundu. 360 kanalında da çalıştı. Bir dönem Tivibu Spor'da çalışan Seyhan, şu anda beIN Sports Türkiye'de kariyerini sürdürmektedir.

Seyhan Şaşko kimdir, kaç yaşında Ersin Düzen ile evlenen Seyhan Şaşkonun hayatı ve biyografisi

ERSİN DÜZEN KİMDİR?

Ersin Düzen 2 Haziran 1975, Zonguldak'ta dünyaya geldi. 1992 yılında Denizli'de radyo programı yapmaya başladı. Denizli Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde okudu. Eskişehir'de kaldığı 4 yıl boyunca birçok yerel radyo ve televizyonlarda çalıştı ve genel yayın yönetmenliği yapmıştır.

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1997 yılında İstanbul'da ilk olarak Star TV'de yayınlanan Süper Frikik adlı spor-Magazin programını sundu. 1998-1999 yıllarında Kral TV'de VJ'lik de yaptı, 5. Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde sunuculuk yaptı. Bi-Daha, Televole ve Telegol programlarını sunarken, Star'da UEFA Şampiyonlar Ligi ve aynı grubun diğer televizyonu Teleon'da Süper Lig maçlarını anlattı. 1998-1999 yılında Star'da yayınlanan Yıkılmadım isimli dizide de rol aldı.

Daha sonra Star'dan atv'ye transfer oldu. Ahmet Çakar, Kazım Kanat ve Gürcan Bilgiç'le beraber Santra programında Süper Lig maçlarını yorumladı. Aynı dönem atv'de milli takımın maçlarını ve grubun diğer televizyonu Kanal1'de ise 2006 FIFA Dünya Kupası maçlarını anlattı.