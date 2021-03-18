Seyit Onbaşı'nın taşıdığı merminin kaç kiloydu (kg) ? Ağırlığı ne kadardı? Seyit Onbaşı resmi renkli

Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti ve İttifak devletlerinin kaderini değiştiren cephe olan Çanakkale'de elde edilen zaferin üzerinden 106.yıl geçti. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının zorlu savaş şartları ve imkansızlara rağmen var ettiği bu zafer, şanlı Türk tarihinde iz bırakmıştır. Bu zaferin elde edilmesinde öne çıkan isimlerden biri de Seyit Onbaşı'dır. Taşıdığı topla yaptığı atışın ardından İtilaf Devletlerinin donanmasının önemli gemisinin hasar almasını sağlayan ve savaşın seyrini değiştiren Seyit Onbaşı'nın taşıdığı merminin kaç kilo olduğu merak konusu oldu.

SEYİT ONBAŞI'NIN TAŞIDIĞI MERMİNİN KAÇ KİLOYDU (KG) ? AĞIRLIĞI NE KADARDI?

Çanakkale Boğazını geçmek isteyen İtilaf Devleti donanması Amiral De Robeck'un talimatıyla boğazda yol almasını istedi. Bombardıman sırasında tabyada çalışır durumda kalan tek topun mermi kaldıran kaldıraç kısmı bozulduğu için Seyit Onbaşı yanındaki arkadaşı Niğdeli Ali'nin yardımıyla sırtına bir mermi yüklenmiş ve karşısındaki gemiye ateş etmiştir

Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Zaferinin kazanılmasında büyük önem arz eden taşıdığı merminin kilosu (kg) 215'dir.

Seyit Onbaşı'nın o gün kaldırdığı top mermilerinin ağırlığı hakkında çeşitli kaynaklarda farklı bilgiler bulunur. Mecidiye Tabyası'nda sergilenen savaştan kalma top mermisini hassas kantarla tartan araştırmacılar, Seyit Onbaşı'nın sırtladığı net ağırlığın 215 kilo olduğunun belirlemiştir. O atıştan sonra Müstahkem Mevki Komutanı, Seyit Ali Onbaşı'dan top mermisi sırtında fotoğraf çekilmesini istedi. Seyit Ali Onbaşı ne kadar zorlansa da top mermisini kaldıramadı. Bunun üzerine Harp Mecmuası için ancak tahta bir mermi maketiyle fotoğraf çekilebildi. Fotoğraf, Harp Mecmuası'nın ikinci sayısında yayımlanmıştır. Nisan başlarında 19.Fırka Tümen Komutanı Mustafa Kemal, onu Bigalı köyündeki karargahında konuk etti.

Kaynak: Vikipedi

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