Sezai Karakoç neden öldü? Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı açıkladı

Ünlü şair, yazar ve düşünce adamı Sezai Karakoç'un ölümü sevenlerini üzdü. Karakoç'un cenazesinin ikindi namazını müteakip Şehzadebaşı Camisinde kılınacağı ve naaşının cenaze namazının ardından, Şehzadebaşı Camii haziresine defnedileceği öğrenildi.

SEZAİ KARAKOÇ'UN ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Haber7 Yazarı Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Başkanı Mahmut Bıyıklı, Sezai Karakoç'un ölüm nedenini açıkladı.

Usta şairin hayatını kaybetmesi nedeniyle üzüntüsünü ifade eden Mahmut Bıyıklı, sosyal medyxa hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

''Arayıp soran dostlar için şu bilgiyi vereyim. Üstad Sezai Karakoç Kovid sebebiyle değil yaşlılığa bağlı geçirdiği rahatsızlık sebebiyle evinde vefat etmiş. Kimseye yük olmadan Rabbimize emaneti teslim etmiş. Hayatı boyunca ahlakını kuşandığı Efendimize komşu olsun İnşallah...''

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SEZAİ KARAKOÇ KİMDİR?

İstanbul'da Diriliş Yayınları ve Diriliş Dergisi'ni kuran şair, yazar, düşünür ve siyasetçi Sezai Karakoç, 1990 yılında “Güller Açan Gül Ağacı” amblemiyle Diriliş Partisi'ni kurdu. Yedi yıl Partinin Genel Başkanlığını yürüttü. Ancak parti 19 Mart 1997’de 2 genel seçime girmediği için kapatıldı. Karakoç, 2006 yılında kültür bakanlığı özel ödülü ile ödüllendirildi.

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Şair Sezai Karakoç kimdir?