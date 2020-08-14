Şiddete uğrayan doktor, korku dolu o anları gözyaşlarıyla anlattı

Türkiye'nin ayağa kalktığı dün yaşanan olayda Diş Doktoru Sena Koçak, Eyüpsultan'da trafikte tartıştığı bir şahıs tarafından darp edildi. O kişi Koçak'ın aracının üzerine zıplayarak camı kırdı, daha sonra genç kadını darp etti. Olayın ortaya çıkmasıyla tepkiler çığ gibi büyürken İstanbul Valisi Ali Yerlikaya,zanlı Emre E.'nin gözaltına alındığını duyurmuş, olayın takipçisi olacaklarını belitmişti.

Olayın ardından gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatan Doktor Sena Koçak,"İş yerimden çıktım evime ilerliyordum. Araçta tek başımaydım. Sinyalimi verip sağ tarafa doğru geçmeye çalıştım. O sırada kornaya yüklenmeye ve küfürler yağdırmaya başladı. Aracın camları açık olduğu için sesi geliyor. Durdum orada 'bana küfür edemezsin' dedim kendimi savundum. O sırada yanıma yanaşıp tekrar küfürleri şiddetlendirmeye başladı. Ağza alınmayacak şeyler söyledi." dedi.

"ARABANIN ÜSTÜNE ÇIKIP TEPİNMEYE BAŞLADI"

Sözlerini sürdüren Koçak," Yanındaki bayanlar da arkadan küfür ediyorlar bana. Bir yandan tehdit ediyor öne geç göstereceğim sana. Önümüzü kesti ilerleyen yolda. İndi aracından üstüme doğru yürümeye başladı. Ben o sırada yardım çağırıyorum. O sırada videoyu açmaya çalıştım. Sol kol tarafıma bir darbe aldım. Sonrasına zaten üstüme yürüyüp videoyu sonlandırdıktan sonra başımın sağ bölgesine darp yedim. Sonrasında eşarbımı tamamen çıkardı. Orada savunmasızdım. Kalabalık vardı ama tutamadılar. Arabanın üstüne çıkıp tepinmeye başladı. Polisimiz gece yarılarına kadar ilgilendiler. Devletimize güveniyorum bu vahşetin önüne geçmek istiyorum. Bugün bana olan yarın başkasının kızına, eşine olacak" diye konuştu.

Tartıştığı kadına dehşeti yaşattı! Küfretti, aracın camını kırdı

"CANIMA KAST EDEBİLİRDİ"

"Ne yaparsam yapayım ki hiçbir suçum yok hiçbir şekilde bunu yapamaz. İnsanlık dışı, vahşet bu, magandalık." diyen Koçak," Günümüzde zaten kadına yönelik sıkıntıları biliyorsunuz. Benim oradaki amacım canım pahasına da olsa bu tarz insanları ellerini kollarını sallaya sallaya İstanbul'da gezmemeleri. Orada bana bıçak çekebilir, canıma kast edebilirdi, yaralayabilirdi. Hiçbiri gözümün önüne gelmedi. Hep eski çığlıklar geldi aklıma. Haberde adını duyduğumuz şiddet gören kadınlar geldi" ifadelerini kullandı.

Koçak, "O salınırsa can güvenliğimiz garantisini kim verecek. En ağır cezayı almasını istiyorum ki bir daha bir insana bu davranışı sergilemesinler" açıklamasında bulundu.