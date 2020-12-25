Sigara ve tütün ürünlerinde vergi değişikliği: ÖTV düşürüldü, maktu vergi artırıldı!

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, sigara ve bazı tütün ürünlerinin vergilerinde değişikliğe gidildi. Karara göre, sigaradan alınan yüzde 67'lik ÖTV yüzde 63'e düşürüldü. Maktu vergi ve asgari maktu vergiler ise yükseltildi. Daha önce yüzde 67 ile yüzde 80 arasında değişen ÖTV oranları yüzde 63'e düşürülürken maktu vergi ve asgari maktu vergi tutarları ise artırıldı.

MAKTU VERGİ 0,4539 TL'DEN 04851 TL'YE YÜKSELDİ

3328 sayılı Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi ile 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci Maddesinin (3) Numaralı Fıkrası Hükmünün Bu Mallarda 2021 Yılı Ocak-Haziran Dönemi İçin Uygulanmaması Hakkında Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, sigaradaki ÖTV yüzde 63 olurken, maktu vergi 0.4851 TL ve asgari maktu vergi ise 0.4883 TL olarak açıklandı.

Sigarada daha önce asgari maktu vergi 0,4569 TL, maktu vergi ise 0.4539 TL'ydi.

Sigarillo ve puro vb. ürünlerdeki daha önce yüzde 67 ila 80 arasında değişen ötv oranı ve maktu vergiler de sigara ile aynı olacak.

SİGARAYA ZAM GELİR Mİ?

Sigara fiyatlarının, ÖTV'deki düşüş ve maktu vergideki artıştan nasıl etkileneceği henüz bilinmiyor. Zam kararının 2021 yılında belli olması bekleniyor.

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