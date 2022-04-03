Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven’in mutluluğu kısa sürdü! Gizem Güven evini terk etti

Futbolcu Caner Turp ile dolu dizgin bir aşk yaşayan fakat evliliği kısa süren Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven boşanmanın ardından evini terk ettiği öğrenildi. Alınan bilgilere göre, Gizem Güven İstanbul'a kesin dönüş yaptı ve Anadolu Yakası'nda bir rezidansa taşındı.

11 YILLIK AŞK SONA ERDİ

Sihirli Annem dizisinde 'Ceren' karakterini canlandıran Gizem Güven, 10 yıl aşk yaşadığı futbolcu Caner Turp ile 1 buçuk yıl önce evlenmişti. Sosyal medyada mutluluk saçan çift ani bir kararla boşandı. Gizem Güven, Instagram hesabından Caner Turp ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evlilikleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu.

Gizem Güven eski eşiyle yaşadığı evi terk edip yeniden İstanbul'a döndü ve kendisine yeni bir hayat kurdu.

Sihirli Annem’in Ceren’i Gizem Güven üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu! Caner Turp'tan boşanıyor!

Gizem Güven'in eşi Caner Turp kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Sihirli Annem'in Ceren'i, Gizem Güven evleniyor!