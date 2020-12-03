Siirt'teki 5.0 büyüklüğündeki depremden yeni görüntüler!
Siirt’in Kurtalan ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depreme ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Çevre illerde hissedilen deprem, bazı ev ve iş yerlerinde hasara neden olurken o anlar ise kameralara böyle kaydedildi.
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