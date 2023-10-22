Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Trendyol Lig’de Tümosan Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı

Siltaş Yapı Pendikspor, alınan başarısız sonuçlardan sonra teknik direktör Osman Özköylü’nün görevine son verilmesi ile takımın başına getirilen Ivo Vieira ile çıktığı ilk maçta galibiyetle tanıştı.
Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-1'lik Siltaş Yapı Pendikspor galibiyeti ile tamamlandı.
Tümosan Konyaspor'un golünü 49. dakikada Marlos Moreno kaydederken, Siltaş Yapı Pendikspor'un golleri dakikalar 64'ü gösterirken Erencan Yardımcı ve 89. dakikada Diaby'den geldi.
Siltaş Yapı Pendikspor ilk galibiyetini aldı
Siltaş Pendikspor, bu galibiyet ile Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini almış oldu.
Bu sonuçla birlikte Tümosan Konyaspor 9 puanda kalırken, Siltaş Yapı Pendikspor 6 puana yükseldi.
Önemli Anlar
43. dakikada Moreno'nun pasında defanstan dönen topu önünde bulan Cicaldau'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. İzlemek için tıklayın!
49. dakikada gelişen Tümosan Konyaspor atağında sahneye çıkan Marlos Moreno, takımını 1-0 öne geçirdi. İzlemek için tıklayın!
64. dakikada etkili gelen Siltaş Yapı Pendikspor'da Erencan Yardımcı, takımının eşitlik golünü kaydetti. İzlemek için tıklayın!
89. dakikada sahneye çıkan Diaby, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. İzlemek için tıklayın!
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TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Siltaş Yapı Pendikspor: 2
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal
TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 68 Gökhan Töre), Nzonzi (Dk. 60 Paz), Prip (Dk. 68 Oliveira), Cicaldau (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Moreno, Cikalleshi
Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç (Dk. 90+2 Serkan Asan), İbrahim Akdağ, Vukovic, Endri Çekiçi (Dk. 58 Diaby), Romero (Dk.46 Lusamba), Halil Akbunar (Dk. 73 Gökcan Kaya), Ahmed Hassan (Dk. 58 Erencan Yardımcı)
Goller: Dk. 49 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 63 Erencan Yardımcı, Dk. 88 Diaby (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı kartlar: Dk. 31 Halil Akbunar, Dk. 78 Gökcan Kaya, Dk. 81 Erdem Özgenç (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 57 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)
KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)