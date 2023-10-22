Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Trendyol Lig’de Tümosan Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı

Siltaş Yapı Pendikspor, bu sezon çıktığı Trendyol süper lig’de ilk galibiyetini Lig’in 9. haftasında deplasmanda karşılaştığı Tümosan Konyaspor’u 2-1 yenmeyi başararak taraftarlarına ilk galibiyeti armağan etmiş oldu.

YAYINLAMA
Google News
Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Trendyol Lig’de Tümosan Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı

Siltaş Yapı Pendikspor, alınan başarısız sonuçlardan sonra teknik direktör Osman Özköylü’nün görevine son verilmesi ile takımın başına getirilen Ivo Vieira ile çıktığı ilk maçta galibiyetle tanıştı.

Trendyol Süper Lig'in 9. hafta karşılaşmasında Tümosan Konyaspor ile Siltaş Yapı Pendikspor karşı karşıya geldi. Mücadele, 2-1'lik Siltaş Yapı Pendikspor galibiyeti ile tamamlandı.

Tümosan Konyaspor'un golünü 49. dakikada Marlos Moreno kaydederken, Siltaş Yapı Pendikspor'un golleri dakikalar 64'ü gösterirken Erencan Yardımcı ve 89. dakikada Diaby'den geldi.

Siltaş Yapı Pendikspor ilk galibiyetini aldı

Siltaş Pendikspor, bu galibiyet ile Trendyol Süper Lig'deki ilk galibiyetini almış oldu.

Bu sonuçla birlikte Tümosan Konyaspor 9 puanda kalırken, Siltaş Yapı Pendikspor 6 puana yükseldi.

Önemli Anlar

43. dakikada Moreno'nun pasında defanstan dönen topu önünde bulan Cicaldau'nun şutunda kaleci Erdem Canpolat, meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi. İzlemek için tıklayın!

49. dakikada gelişen Tümosan Konyaspor atağında sahneye çıkan Marlos Moreno, takımını 1-0 öne geçirdi. İzlemek için tıklayın!

64. dakikada etkili gelen Siltaş Yapı Pendikspor'da Erencan Yardımcı, takımının eşitlik golünü kaydetti. İzlemek için tıklayın!

89. dakikada sahneye çıkan Diaby, takımına galibiyeti getiren golü kaydetti. İzlemek için tıklayın!

Trendyol Süper Lig heyecanı TOD’da!Sana uygun avantajlı paketini hemen satın al, kutusuz ve kurulumsuz maçları hemen izle!

Siltaş Yapı Pendikspor Süper Trendyol Lig’de Tümosan Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı

TÜMOSAN Konyaspor: 1 - Siltaş Yapı Pendikspor: 2

Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir

Hakemler: Çağdaş Altay, Murat Altan, Emrah Ünal

TÜMOSAN Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil Demirbağ, Calvo, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 68 Gökhan Töre), Nzonzi (Dk. 60 Paz), Prip (Dk. 68 Oliveira), Cicaldau (Dk. 60 Oğulcan Ülgün), Moreno, Cikalleshi

Siltaş Yapı Pendikspor: Erdem Canpolat, Sequeira, Welinton, Berkay Sülüngöz, Erdem Özgenç (Dk. 90+2 Serkan Asan), İbrahim Akdağ, Vukovic, Endri Çekiçi (Dk. 58 Diaby), Romero (Dk.46 Lusamba), Halil Akbunar (Dk. 73 Gökcan Kaya), Ahmed Hassan (Dk. 58 Erencan Yardımcı)

Goller: Dk. 49 Moreno (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 63 Erencan Yardımcı, Dk. 88 Diaby (Siltaş Yapı Pendikspor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Halil Akbunar, Dk. 78 Gökcan Kaya, Dk. 81 Erdem Özgenç (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 57 Ahmet Oğuz (TÜMOSAN Konyaspor)

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mauro Icardi'nin sakatlığında son durum ne? Okan Buruk'tan son dakika açıklaması!
Mauro Icardi'nin sakatlığında son durum ne? Okan Buruk'tan son dakika açıklaması!
Muğla'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek! Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başlıyor
Muğla'da bu yıl ilki gerçekleştirilecek! Ölüdeniz Uluslararası Su Oyunları başlıyor
Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!
Baja Troia Türkiye yarışlarında yürekler ağıza geldi! Yarışan 2 araç takla attı!
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Nwakaeme geri mi dönüyor, Uğurcan'a teklif var mı, Petkovıc neden olmadı?
Trabzonspor başkanı Ertuğrul Doğan'dan çok çarpıcı açıklamalar: Nwakaeme geri mi dönüyor, Uğurcan'a teklif var mı, Petkovıc neden olmadı?
Son Haberler
İsrail’in Gazze katliamı sürüyor, sözün bittiği yer, yürek parçalayan görüntüler
İsrail’in Gazze katliamı sürüyor, sözün bittiği yer, yürek parçalayan görüntüler
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı organizasyonu nefesleri kesti
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı organizasyonu nefesleri kesti
Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Trendyol Lig’de Tümosan Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı
Siltaş Yapı Pendikspor, Süper Trendyol Lig’de Tümosan Konyaspor’u yenerek ilk galibiyetini aldı
İSKİ'den korkutan açıklama! İstanbul büyük bir su sorunu ile karşı karşıya, barajlar her geçen gün azalıyor
İSKİ'den korkutan açıklama! İstanbul büyük bir su sorunu ile karşı karşıya, barajlar her geçen gün azalıyor
Carlo Ancelotti'den herkesi şok eden Arda Güler kararı! Yıldız futbolcu da bunu beklemiyordu!
Carlo Ancelotti'den herkesi şok eden Arda Güler kararı! Yıldız futbolcu da bunu beklemiyordu!
Türkiye, EURO 2024 gurup elemelerinde Grubunu birinci bitirirse büyük avantaj yakalayacak
Türkiye, EURO 2024 gurup elemelerinde Grubunu birinci bitirirse büyük avantaj yakalayacak
Çok Okunanlar
Çin'den çok kritik Gazze açıklaması: Felaket derhal önlenmeli
Çin'den çok kritik Gazze açıklaması: Felaket derhal önlenmeli
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı organizasyonu nefesleri kesti
Cumhuriyet tarihinin en büyük dalışı organizasyonu nefesleri kesti
Mauro Icardi'nin sakatlığında son durum ne? Okan Buruk'tan son dakika açıklaması!
Mauro Icardi'nin sakatlığında son durum ne? Okan Buruk'tan son dakika açıklaması!
22 Ekim Pazar günün gazete manşetleri: Katliam medyası!
22 Ekim Pazar günün gazete manşetleri: Katliam medyası!
Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi
Türkiye A Milli Futbol takımı Letonya'yı 4-0 yenerek EURO 2024'e katılmayı garantiledi
Bekar kadına sarılan Cristiano Ronaldo kırbaç cezasıyla gündemde! Tek şartla affedilecek!
Bekar kadına sarılan Cristiano Ronaldo kırbaç cezasıyla gündemde! Tek şartla affedilecek!
Yorumlananlar
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
İsrail'den kritik Türkiye kararı! Tüm diplomatlarını İsrail'e geri çağırdı
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
Gazzeli doktorların feryadı: Bu çocukların suçu ne?
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
İsrail-Filistin savaşı petrolü de vurdu! Motorinden sonra bir dev zamda benzine geliyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor
Kahire'deki Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'dan tarihe geçecek sözler: İsrail Gazze'de 2 milyon kişiyi hapiste tutuyor