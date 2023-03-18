Sinan Ülgen kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? Sinan Ülgen'İn biyografisi

Sinan Ülgen, Virginia Üniversitesi'nde bilgisayar bilimleri ve ekonomi alanlarında çift ana dalla mezun olup Avrupa ekonomik entegrasyonu üzerine yüksek lisans yaparak her iki alanda uzman bir kişidir. Sinan Ülgen, yapmış olduğu yorum ve analizleriyle izleyici ve dinleyiciler merak ederek Sinan Ülgen kimdir, nerelidir, ne mezunudur, kariyeri ve mesleği nedir? diye araştırmaya başladılar. İşte! Sinan Ülgen'in biyografisi.