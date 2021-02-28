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  3. Sınavlar 8 Martta mı başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı 'Asılsızdır' diyerek uyardı!

Sınavlar 8 Martta mı başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı 'Asılsızdır' diyerek uyardı!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ''Sosyal medyada ve anlık mesajlaşma uygulamalarında dolaşıma sokulan "Yüz Yüze Eğitime Devam Edilmesi ve Sınav Uygulamaları" konulu belge görseli asılsızdır.'' açıklamasında bulundu.

Sınavlar 8 Martta mı başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı 'Asılsızdır' diyerek uyardı!

Sosyal medyaya 'Asılsızdır' başlıklı bir duyuru yayımlayan Bakanlık, liselerde 8 Mart'tan itibaren sınavların başlayacağı yönünde çıkarılan haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Bakanlığımız resmî iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'' denildi.

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Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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