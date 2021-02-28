Sınavlar 8 Martta mı başlayacak? Milli Eğitim Bakanlığı 'Asılsızdır' diyerek uyardı!

Sosyal medyaya 'Asılsızdır' başlıklı bir duyuru yayımlayan Bakanlık, liselerde 8 Mart'tan itibaren sınavların başlayacağı yönünde çıkarılan haberlerin gerçek dışı olduğunu bildirdi.

Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Bakanlığımız resmî iletişim kanalları dışındaki açıklamalara itibar edilmemesini önemle rica ederiz.'' denildi.

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