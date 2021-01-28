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Sinem Uslu'nun son hali görenleri şaşırttı! O hali Elçin Sangu'ya benzetildi

Arka Sıradakiler dizisinin Gamzesi Sinem Uslu, Yaptığı imaj değişikliği ile çok konuşuldu. Sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajıyla bir kare yayınlayan Uslu'ya, takipçileri tarafından 'Elçin Sangu'nun rengine benziyor. Size de çok yakışmış' yorumları geldi.

Sinem Uslu'nun son hali görenleri şaşırttı! O hali Elçin Sangu'ya benzetildi

2016 senesinde Mustafa Uslu ile hayatını birleştiren Sinem Uslu, setlerden bir süredir uzaklaşsa da sosyal medyayı aktif olarak kullanmaya devam ediyor. 2019 yılında ikizlerini kucağına alan Uslu, sosyal medyada  paylaştığı son pozuyla epey ilgi gördü.

"ELÇİN SANGU RENGİNE BENZİYOR"

36 yaşındaki güzel oyuncu Sinem Uslu yaptığı tarz değişikliği ile gündem oldu. Saçlarının rengini değiştiren Uslu, renk seçimiyle şaşırtırken, bu haliyle Elçin Sangu'yu andırdığı ifade edildi. Saçlarını bakır rengine boyatan oyuncu Uslu, Instagram hesabından yayınladığı fotoğrafın altına 'Hiçbir bakırı bu kadar sevmedim. Çillilere tavsiyem; bu rengi deneyin' notunu düştü.

Sinem Uslu'nun son hali görenleri şaşırttı! O hali Elçin Sangu'ya benzetildi

Hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni alan pozuna sosyal medya kullanıcıları yorum da yağdırdı. Takipçileri tarafından,  'Abla gerçekten çok güzel duruyor baya yakışmış size çok güzelsin' , 'Her zamanki gibi harikasın' tarzından yorumlar yapıldı. İşte Sinem Uslu'nun yeni imajı...

Mustafa Uslu kimdir? Kaç yaşında? Kiminle evli?Mustafa Uslu kimdir? Kaç yaşında? Kiminle evli?

Damla Korkmaz
Güncel Olaylar Editörü
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