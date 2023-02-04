Sınıfında tek olan gemi Ukrayna'dan Türkiye'ye geldi!

Sınıfında dünyada tek olma özelliği taşıyan üzerinde dev vinç bulunan Atlas Double isimli gemi Ukrayna’dan İstanbul’a geldi. Zeytinburnu açıklarında demirleyen geminin büyüklüğü görenleri hayretler içerisinde bıraktı.

GEMİ ÜZERİNDE DEV VİNÇ

Gemi, Ukrayna Rusya arasındaki süren savaş yüzünden, önce Romanya’ya daha sonra Türkiye’ye getirildi. Atlas Double isimli gemi Ukrayna’da tasarlandı ve üretildi. Geminin en büyük özelliği ise üzerinde iki adet dev vinç bulunması ve bunların her birinin en fazla 36 metreye kadar erişim mesafesi olması.

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MODERN TEKNOLOJİ İLE ÜRETİLDİ

Gemi üzerindeki her bir vinç 35 ton ağırlık kaldırabiliyor. Gemideki bulunan yükü denizin ortasında başka bir gemiye aktarım yapabiliyor. Böylece gemiler limanlara yanaşmadan rotaları üzerinde yüklerini deniz ortasında aktarabiliyorlar. Gemi en modern teknolojiye sahip Ukrayna üretimi gemilerin arasında yer alıyor. Dev gemi römorkörler olmadan boğaz geçişlerini yapabilmekte. Gemi, 74 metre uzunluğunda, 23 metre enine ve 2499 groston ağırlığına sahip.