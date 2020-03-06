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  3. Sinop'ta iğrenç olay! Okul müdürü iki kız öğrenciyi taciz etti

Sinop'ta iğrenç olay! Okul müdürü iki kız öğrenciyi taciz etti

Sinop'un Gerze ilçesinde bulunan Belören Ortaokulunda iddiaya göre iki kız öğrenciyi taciz eden okul müdürü Bayram D. tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sinop'ta iğrenç olay! Okul müdürü iki kız öğrenciyi taciz etti

Sinop'un Gerze ilçesindeki  Belören Ortaokulunda iğrenç bir olay yaşandı. İki kız öğrenciyi taciz eden okul müdür tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gerze İlçesi Kadı Mahallesi'ndeki Belören Ortaokulunda iddiaya göre okul müdürü Bayram D., iki kız öğrenciyi taciz etti. Öğrencilerin durumu öğretmenlerine anlatması üzerine, olay polise bildirildi. Okula gelen polis ekipleri, okul müdürü Bayram D.'yi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Bayram D., öğrenciler ve tanık ifadeleri doğrultusunda tutuklanarak cezaevine gönderildi.




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