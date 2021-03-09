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Şırnak Nüfusu 2020 - 2021 | Şırnak Yüzölçümü nedir?

2020 - 2021 Şırnak nüfusu ve nüfus özellikleri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı. Böylece 2021 Şırnak nüfusu kaç oldu? sorusu yanıtını bulmuş oldu. TÜİK’ten yapılan açıklamaya göre Şırnak ilinin nüfusunun 537 bin 762 kişi olduğu açıklandı. Haberimizde Şırnak yüz ölçümü nedir? sorusuna da yanıt bulabilirisiniz.

Şırnak Nüfusu 2020 - 2021 | Şırnak Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Şırnak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Şırnak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Şırnak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şırnak nüfusu geçen yıla göre 8147 kişi artarak 537 bin 762 kişi oldu ( 2019 yılında Şırnak nüfusu 529 bin 615 kişiydi ) . İstanbul ilinde 279 bin 486 erkek, 258 bin 276 kadın yaşamaktadır.

Şırnak Alan kodu nedir?

Şırnak ilinin telefon alan kodu 0 486 şeklinde başlamaktadır.

Şırnak yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Şırnak ilinin yüz ölçümü 7078 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 49 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Şırnak Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şırnak ilinin plaka kodu 73 olarak belirlenmiştir

Şırnak Nüfusu 2020 - 2021 | Şırnak Yüzölçümü nedir?

Şırnak 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Şırnak 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 537762

Şırnak 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 279486   

Şırnak 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 258276   

Şırnak 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 41

Şırnak 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 5,75 Kişidir.

Şırnak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,7 olduğu görülmektedir.

Şırnak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,97 olduğu görülmektedir.

Şırnak 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 156 kişi boşanmıştır.

Şırnak 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 914

Şırnak 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 343301       

Şırnak 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 176228

Şırnak 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 167073          

Şırnak 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 194461

Şırnak 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 103258             

Şırnak 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 91203               

Şırnak 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 75 kişidir.

Şırnak Nüfusu 2020 - 2021 | Şırnak Yüzölçümü nedir?

Şırnak 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 277728  Kadın : 251887  Toplam : 529615  Nüfus yoğunluğu : 74 kişidir.  

Şırnak 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 174086  Kadın : 161566  Toplam : 335652  

Şırnak 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 103642  Kadın : 90321  Toplam : 193963  

Şırnak 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 277585  Kadın : 246605  Toplam : 524190  Nüfus yoğunluğu : 73 kişidir.  

Şırnak 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 172163  Kadın : 156743  Toplam : 524190  

Şırnak 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 105422  Kadın : 89862  Toplam : 195284  

Şırnak 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 263831  Kadın : 239405  Toplam : 503236  Nüfus yoğunluğu : 70 kişidir.  

Şırnak 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 161537  Kadın : 150350  Toplam : 311887  

Şırnak 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 102294  Kadın : 89055  Toplam : 195284  

Şırnak 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 251392  Kadın : 232396  Toplam : 483788  Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.  

Şırnak 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 152633  Kadın : 145699  Toplam : 298332  

Şırnak 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 98759  Kadın : 86697  Toplam : 185456  

Şırnak 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 256529  Kadın : 233655  Toplam : 490184  Nüfus yoğunluğu : 69 kişidir.  

Şırnak 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 156684  Kadın : 147544  Toplam : 304228  

Şırnak 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 99845  Kadın : 86111  Toplam : 185956  

 

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