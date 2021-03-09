Şırnak Nüfusu 2020 - 2021 | Şırnak Yüzölçümü nedir?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Şırnak Nüfus verilerini Şubat 2021 yılında açıkladı. TÜİK her yıl bir önceki yılın verileri açıklandığını lütfen unutmayınız. Yani özetle 2021 Şırnak nüfus verileri 2022 yılının şubat ayında açıklanacaktır.

2020 Şırnak Nüfusu kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TUİK) açıkladığı rakamlara göre Şırnak nüfusu geçen yıla göre 8147 kişi artarak 537 bin 762 kişi oldu ( 2019 yılında Şırnak nüfusu 529 bin 615 kişiydi ) . İstanbul ilinde 279 bin 486 erkek, 258 bin 276 kadın yaşamaktadır.

Şırnak Alan kodu nedir?

Şırnak ilinin telefon alan kodu 0 486 şeklinde başlamaktadır.

Şırnak yüz ölçümü ve yüz ölçümüne göre sıralaması

Yüz ölçümü, bir yerin alanını belirten terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Türkiye Dünya'nın bir çok ülkesinden daha büyük yüzölçümüne sahiptir. Bu bağlamda Şırnak ilinin yüz ölçümü 7078 (km²) şeklinde kayıtlara geçmiştir. İstanbul diğer illere göre yüz ölçümü sıralaması 49 olarak gözükmektedir.

Yüz ölçümü hesaplarken şehirlerin sınırları içerisinde kalan arazi ve topraklara bakılmaktadır.

Şırnak Plaka kodu nedir?

Türkiye’nin her ilinin kendisine ait plaka kodu bulunmaktadır. Bu plaka kodları o aracın o ilde kayıtlı olduğunu göstermektedir. Bu kapsamda Şırnak ilinin plaka kodu 73 olarak belirlenmiştir

Şırnak 2020 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Şırnak 2020 Yılı Toplam Nüfusu : 537762

Şırnak 2020 Yılı Erkek Nüfusu : 279486

Şırnak 2020 Yılı Kadın Nüfusu : 258276

Şırnak 2020 Yılı Nüfus Sıralaması : 41

Şırnak 2020 Yılı Ortalama Hane Halkı Büyüklüğü : 5,75 Kişidir.

Şırnak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Erkek : 26,7 olduğu görülmektedir.

Şırnak 2020 Yılı Ortalama İlk Evlenme Yaşı Kadın : 23,97 olduğu görülmektedir.

Şırnak 2020 Yılı Boşanma Sayısı : 156 kişi boşanmıştır.

Şırnak 2020 Yılı Yabancı Kişi Sayısı : 914

Şırnak 2020 Yılı İlçe Toplam Nüfusu : 343301

Şırnak 2020 Yılı İlçe Erkek Nüfusu : 176228

Şırnak 2020 Yılı İlçe Kadın Nüfusu : 167073

Şırnak 2020 Yılı Belde Köy Toplam Nüfusu : 194461

Şırnak 2020 Yılı Belde Köy Erkek Nüfusu : 103258

Şırnak 2020 Yılı Belde Köy Kadın Nüfusu : 91203

Şırnak 2020 Yılı Nüfus yoğunluğu Nüfusu : 75 kişidir.

Şırnak 2019 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 277728 Kadın : 251887 Toplam : 529615 Nüfus yoğunluğu : 74 kişidir.

Şırnak 2019 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 174086 Kadın : 161566 Toplam : 335652

Şırnak 2019 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 103642 Kadın : 90321 Toplam : 193963

Şırnak 2018 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 277585 Kadın : 246605 Toplam : 524190 Nüfus yoğunluğu : 73 kişidir.

Şırnak 2018 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 172163 Kadın : 156743 Toplam : 524190

Şırnak 2018 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 105422 Kadın : 89862 Toplam : 195284

Şırnak 2017 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 263831 Kadın : 239405 Toplam : 503236 Nüfus yoğunluğu : 70 kişidir.

Şırnak 2017 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 161537 Kadın : 150350 Toplam : 311887

Şırnak 2017 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 102294 Kadın : 89055 Toplam : 195284

Şırnak 2016 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 251392 Kadın : 232396 Toplam : 483788 Nüfus yoğunluğu : 68 kişidir.

Şırnak 2016 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 152633 Kadın : 145699 Toplam : 298332

Şırnak 2016 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 98759 Kadın : 86697 Toplam : 185456

Şırnak 2015 yılı il nüfusu ve yoğunluğu

Erkek : 256529 Kadın : 233655 Toplam : 490184 Nüfus yoğunluğu : 69 kişidir.

Şırnak 2015 yılı ilçe nüfusu

Erkek : 156684 Kadın : 147544 Toplam : 304228

Şırnak 2015 yılı Belde - Köy nüfusu

Erkek : 99845 Kadın : 86111 Toplam : 185956