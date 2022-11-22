Şırnak’ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 7 gün süreyle yasaklandı

Şırnak Valiliği, gösteri yürüyüş ve açık hava toplantılarının 7 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Melahat Ersoy
Editör
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Şırnak’ta gösteri, yürüyüş ve açık hava toplantıları 7 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, "Valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler ile kamu kurum ve kuruluşlarının düzenleyeceği programlar, resmi bayramlar, resmi anma günleri, resmi tören ve kutlamalar ile bu kurumların gelenek ve göreneklerine göre yapacakları programlar, spor faaliyetleri hariç olmak üzere, belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılması muhtemel her türlü açık yer toplantıları ile gösteri yürüyüşleri, toplu olarak karşılama ve uğurlama merasimleri, kurum ve kuruluşların kendi binası dışında yapacakları basın açıklaması, oturma eylemi, miting, çadır kurma, imza kampanyası, stant açma, kitlesel cenaze merasimi, anma töreni, şenlik, konser, eğlence, oyun temsili, gösteri gibi türdeki tüm eylem ve etkinlikler, ses yayın araçlarıyla yapılabilecek

her türlü sesli ve görsel faaliyetler, dilek feneri- balon uçurtmak, drone-paramotor gibi her türlü hava faaliyetleri ile ticari kimliği bulunan özel hukuk tüzel kişilerinin ticari faaliyetleri hariç olmak üzere; el ilanı. Sticker, broşür dağıtılması, afiş ve pankart asılması gibi etkinliklerin Şırnak il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere, tüm il sınırları içerisinde 22 Kasım 2022 günü saat 00:01'den 28 Kasım 2022 günü saat 23:59'a kadar 7 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi.

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