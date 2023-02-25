Hasar gördüğü iddia edildi! Şırnak Valiliği'nden Uludere Barajı'na ilişkin açıklama!

Bazı haber siteleri ve sosyal medya platformlarında Şırnak'ın Uludere ilçesinde bulunan Uludere Barajı'nın hasar gördüğü iddiaları yansıdı. Bunun üzerine Şırnak Valiliği tarafından açıklama yapıldı.

Valilikten konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde internet ve sosyal medya üzerinden Şırnak Uludere Barajı ile ilgili iddialarda bulunulmaktadır. Uludere Barajı dahil tüm barajlarımızın durumunun anlık takip edildiği ve söz konusu iddiaların asılsız olduğu, kamuoyuna saygıyla duyurulur."