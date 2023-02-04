Şırnak'ta feci kaza! Polis memuru Ömer Özdemir şehit oldu

Alınan bilgilere göre kaza İdil ilçesi Karalar beldesi mevkiinde meydana geldi. Polis memuru Ömer Özdemir (46) hakimiyetindeki 70 BB 313 plakalı otomobil, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, tedavi için kaldırıldığı İdil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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TÖREN DÜZENLENDİ

Polis memuru Ömer Özdemir’in cenazesi, Şırnak Valisi Osman Bilgin'in de katılımıyla İdil İlçe Emniyet Müdürlüğünde düzenlenen törenin ardından memleketi İzmir’e gönderildi.