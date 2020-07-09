Şişli'de tarihi bina alev alev yandı

Gece saatlerinde Şişli ilçesinde Cumhuriyet Mahallesi Efe Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Binanın boş olması nedeniyle herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, çevre binalardaki vatandaşlar da evlerinden çıkarak yangının söndürülmesini bekledi.