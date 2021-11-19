ATV Müge Anlı canlı izle bugün 19 Kasım 2021 Cuma| Müge Anlı ile Tatlı Sert bugünkü bölüm canlı, tek parça izle YouTubeCuma hutbesi Diyanet 19 Kasım 2021 | Cuma hutbesinin konusu: Şiddet İnsan Onuruyla Asla BağdaşmazHaluk Levent'le yeniden nerede çekiliyor? Haluk Levent'in yeni programı ne zaman, hangi kanalda?Dünya Kupası play-off kura çekimi ne zaman? Türkiye'nin muhtemel rakipleri kim?Norm Ender - Kediler Aslan Olmaz şarkı sözleri | Kediler Aslan Olmaz sözleriTikvenik nasıl yapılır? Gerekli malzemeler ve püf noktaları neler? İşte Masterchef Tikvenik tarifi!Vahşice katledilip boş araziye yarı çıplak atılmıştı! Neslihan Kaya’nın katil zanlısı yakalandı! Yüzünü sakladı, "Pişmanım" dedi!19 Kasım 2021 Cuma TV yayın akışı: Bugün televizyonda ne var? | Bugün hangi diziler var 19 Kasım 2021?Günlük burç yorumları 19 Kasım 2021 Cuma | Aslan küllerinden doğacak, Balık güzel kazançlar elde edecek!Hande Fırat, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına sordu! Merkez Bankası neden faiz indirimi yaptı?
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. İÇ HABERLER
  3. Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal hayatını kaybetti!

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal hayatını kaybetti!

Sivas halkının sesi Gazeteci Fikret Ünsal, yoğun bakımda tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal hayatını kaybetti!

Sivas Anadolu Gazetesi sahibi ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti  Başkanı, Gazeteci Fikret Ünsal'ın dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Ünsal'ın son dakika bilgilerine göre, hayatını kaybettiği öğrenildi. Birçok basın mensubunun hayatında izi olan Ünsal'ın cenazesi  19 Kasım 2021 Cuma günü (bugün) ebediyete uğurlanacak.

{TITLE_STRIP}Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte Fikret Ünsal'ın biyografisi...

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal hayatını kaybetti!

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Ünsal'ın ailesi, cenazenin basın sitesi gazeteciler Cemiyetinde saat 09:30 da düzenlenecek programın ardından Cuma namazına müteakip Kangal merkez  Camii’nden kaldırılarak Kangal mezarlığına defin edileceğini duyurdu. Taziyelerin ise Kangal Balıklı Kaplıcada kabul edileceği bilgisi de yine ailesi tarafından bilgilendirildi.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT