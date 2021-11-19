Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal hayatını kaybetti!

Sivas Anadolu Gazetesi sahibi ve Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı, Gazeteci Fikret Ünsal'ın dün gece rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Yoğun bakımda yapılan müdahalelere yanıt vermeyen Ünsal'ın son dakika bilgilerine göre, hayatını kaybettiği öğrenildi. Birçok basın mensubunun hayatında izi olan Ünsal'ın cenazesi 19 Kasım 2021 Cuma günü (bugün) ebediyete uğurlanacak.

Sivas Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Fikret Ünsal kimdir? Nereli, kaç yaşında, neden öldü? İşte Fikret Ünsal'ın biyografisi...

AİLESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ

Gazeteci Ünsal'ın ailesi, cenazenin basın sitesi gazeteciler Cemiyetinde saat 09:30 da düzenlenecek programın ardından Cuma namazına müteakip Kangal merkez Camii’nden kaldırılarak Kangal mezarlığına defin edileceğini duyurdu. Taziyelerin ise Kangal Balıklı Kaplıcada kabul edileceği bilgisi de yine ailesi tarafından bilgilendirildi.