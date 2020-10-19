UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek tek takım olan DG Sivasspor'un, Villarreal maçı programı belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında perşembe günü İspanya deplasmanında Villarreal ile karşılaşacak Sivasspor'un seyahat ve medya programı açıklandı.

Buna göre kırmızı-beyazlı takım, 21 Ekim Çarşamba günü saat 10.00'da Nuri Demirağ Havalimanı'ndan özel uçakla İspanya'ya gidecek. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile kadrodan bir futbolcu, aynı gün El Madrigal Stadyumu'nda saat 19.00'da basın toplantısına katılacak. Kırmızı-beyazlılar, Villarreal ile oynanacak maçtan önce stadyumdaki son idmanı saat 20.00'da yapacak.

22 Ekim Perşembe günü oynanacak maçın ardından Sivasspor kafilesi, 23 Ekim Cuma günü saat 01.00'da özel uçakla Sivas'a dönecek.

Villarreal - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı yayınlanacak?