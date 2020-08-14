Koronavirüs salgını sürerken Sivas'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların belirli saatlerde sokağa çıkma süreleri kısıtlandırıldı. Alınan kararın üzerinden kısa bir süre geçmesinin ardından son duruma ilişkin yapılan açıklamada, kısıtlamanın yeniden düzenleneceği bildirildi. Peki Sivas'ta 65 yaş ve üstü sokağa çıkacak mı ? 65 yaş ve üstüne kısıtlama var mı? Detaylar ve son durum haberimizde...

NE OLMUŞTU?

Koronavirüs salgınında vaka artışı sürerken risk grubunda bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşların Sivas'ta belirlenen saatlerde dışarı çıkması kısıtlanmıştı.Dün kamuoyuna duyurulan karar yapılan yeni açıklama ile ertelendi.

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada,"İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkmaları 10.00-17.00 saatleri arası sınırlandırılmıştır. Sabah 10.00'dan önce ve akşam 17.00'den sonra sokağa çıkmaları kısıtlanmıştır" denildi. " ifadelerine yer verildi.

Sivas'ta 65 yaş ve üstüne getirilen kısıtlama ertelendi

SİVAS'TA 65 YAŞ VE ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKACAK MI?

Sivas'ta 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlamasını öngören kararın yeniden düzenleneceğinin açıklanmasından sonra önceden uygulanan karar devam edecek. Bu kapsamda 65 yaş ve üstü kişiler sabah saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkabilecek.

65 YAŞ VE ÜSTÜNE KISITLAMA VAR MI?

Sivas'ta alınan kararın iptal edilmesinin ardından 65 yaş ve üstü kişiler sabah saat 10.00 ile 20.00 saatleri arasında dışarı çıkmaya devam edecekler.