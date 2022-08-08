Sivas'ta hortum çıktı, ilk kez gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı! " İlk defa denk geldim"

Alınan bilgilere göre olay merkez ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yenişehir Mahallesinde bulunan lunaparkın yakınlarında bir anda hortum çıktı. Yaklaşık olarak 20-30 saniye süren hortum kısa süreli panik yarattı.

Hortumun meydana geldiği sırada orada olan Kadir Arslaner o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre devam eden hortum gözden kayboldu.

Hortumu gören Kadir Arslaner yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“O sırada işe geliyordum. Poşetlerin uçtuğunu gördüm. O anda hortum oluşmaya başladı. Bende hemen videoya çektim. 20-30 saniye sürdü. Bizde uçmamak için kenara çekildik. Sivas’ta daha önce görmedim. Ben ilk defa görüyorum lunapark etrafında. Sivas’ta da ilk defa denk geldim”