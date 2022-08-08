Sivas'ta hortum çıktı, ilk kez gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı! " İlk defa denk geldim"

Sivas'ta bir lunaparkın yakınında çıkan hortum korku yarattı. Yaklaşık olarak 20-30 saniye süren hortum kaybolurken o anlar bir vatandaşın cep telefonu tarafından kayda alındı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Alınan bilgilere göre olay merkez ilçesinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Yenişehir Mahallesinde bulunan lunaparkın yakınlarında bir anda hortum çıktı. Yaklaşık olarak 20-30 saniye süren hortum kısa süreli panik yarattı.

Sivas'ta hortum çıktı, ilk kez gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı! İlk defa denk geldim

Hortumun meydana geldiği sırada orada olan Kadir Arslaner o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti. Bir süre devam eden hortum gözden kayboldu.

Hortumu gören Kadir Arslaner yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“O sırada işe geliyordum. Poşetlerin uçtuğunu gördüm. O anda hortum oluşmaya başladı. Bende hemen videoya çektim. 20-30 saniye sürdü. Bizde uçmamak için kenara çekildik. Sivas’ta daha önce görmedim. Ben ilk defa görüyorum lunapark etrafında. Sivas’ta da ilk defa denk geldim”

Sivas'ta hortum çıktı, ilk kez gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı! İlk defa denk geldim

Sivas'ta hortum çıktı, ilk kez gören vatandaş neye uğradığını şaşırdı! İlk defa denk geldim

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